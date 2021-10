Machine Gun Kelly et Megan Fox ont été profilées dans GQ britannique cette semaine et avaient beaucoup à dire sur leur relation (1:00). Kim Kardashian a reçu des critiques majoritairement positives pour son épisode de Saturday Night Live (14:02). Le mode Cringe de cette semaine est Hocus Pocus (27:53), et le petit ami de Taylor Swift, Joe Alwyn, est-il chaud maintenant (47:16) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Kaya McMullen

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher