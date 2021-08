Machine Gun Kelly et Mod Sun co-dirigeront “Bon deuil avec A U”

Machine Gun Kelly et Mod Sun ont annoncé qu’ils feront leurs débuts en tant que réalisateur avec le nouveau film Good Mourning With AU pour Cedar Park Studios. Le rappeur travaillera sous son nom de naissance Colson Baker pour le film, tandis que Mod Sun, né Derek Ryan Smith, travaillera sous son nom de scène.

Machine Gun Kelly et Mod Sun ont écrit le scénario ensemble et joueront tous les deux des personnages du film. Le casting de stars comprend également Megan Fox, Dove Cameron, Whitney Cummings, Becky G, Zach Villa, GaTa, Jenna Boyd, Boo Johnson et la star de Saturday Night Live Pete Davidson qui est crédité comme une apparition spéciale.

“Nous sommes simplement heureux de donner vie à notre vision”, ont déclaré Mod Sun et Machine Gun Kelly dans un communiqué. « Nous sommes touchés par la confiance que nous accordent nos acteurs et notre équipe. »

Les détails de l’intrigue de Good Mourning With AU n’ont pas encore été révélés, mais l’excitation monte du camp du film. “Travailler sur ‘Good Mourning with a U’ est vraiment excitant pour nous à Cedar Park Studios”, a déclaré Chris Long. “Nous sommes tombés amoureux du script très tôt et sommes heureux de faire partie de ce projet spécial avec Colson et MOD SUN.”

Plus tôt cette année, Machine Gun Kelly a partagé Chutes élevées, une composante musicale de son album n°1 Billets pour ma chute avec des influences de Grease 2 avec une touche pop-punk. Le rappeur a également créé la comédie musicale avec Mod Sun et cela a marqué sa première réalisation. Il a comparé l’expérience à la création de quatorze vidéoclips.

Avec les paroles hyper personnelles et honnêtes de l’album servant de script pour Downfalls High, l’écriture d’un scénario n’était pas si loin pour Machine Gun Kelly, un artiste qui a longtemps intégré la narration dans sa musique.

Les billets pour ma chute peuvent être achetés ici.