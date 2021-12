Machine Gun Kelly parle de ses problèmes de santé mentale avec Drew Barrymore

mitrailleuse kelly c’est le garder réel.

Dans un épisode de The Drew Barrymore Show qui doit être diffusé le vendredi 10 décembre, le rockeur, acteur et animateur de 31 ans Drew Barrymore a eu une conversation franche sur la santé mentale, alors qu’il peignait ses ongles avec son nouveau vernis à ongles unisexe UN / DN LAQR.

« Je pense que je suis nouveau pour être vulnérable en dehors des chansons, donc c’est comme, je vois beaucoup de photos de moi et il y a comme des sourires dessus », a-t-il déclaré. « C’est juste bizarre parce que je ne me sentais pas bien du tout ce jour-là et j’en ai un peu marre de sourire les jours où je n’ai pas envie de sourire. Et je ressens cette pression étrange parce que je ne veux pas, comme , mes fans pensent que je prends quelque chose pour acquis. »

Il a poursuivi: « Donc, si, comme, j’accepte un prix et je suis comme, super souriant mais dans les coulisses, j’étais vraiment, il se passait des choses, ou je ne me sentais pas, je ne sais pas, comme, une grande partie de ce que je fais est pour les autres et je ne me suis pas donné le temps d’accepter que c’est bien de ne pas être bien. «