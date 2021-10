Machine Gun Kelly réagit à Pete Davidson se faisant passer pour lui sur « SNL »

Machine Gun Kelly a répondu à l’impression que Pete Davidson a de lui sur Saturday Night Live ce week-end, et il a quelques notes. Davidson a joué Kelly dans un sketch intitulé « The People’s Kourt », bras dessus bras dessous avec Chloe Fineman dans le rôle de la petite amie de Kelly, l’actrice Megan Fox. Après avoir vu le clip, Kelly est prêt à son tour sur SNL.

Davidson était vêtu d’un costume blanc et d’un col roulé à paillettes ce week-end pour représenter Kelly dans une salle d’audience fictive de Kardashian. Lui et Fineman se sont moqués de certaines publications récentes sur les réseaux sociaux et d’apparitions publiques de Kelly et Fox, où les deux n’étaient pas timides avec leur PDA. Fineman a récité certaines des légendes Instagram adorables que Fox a faites à propos de Kelly tandis que Davidson a grogné son approbation, disant enfin: « C’est du feu. J’aimerais pouvoir vous vaper. » Les deux se sont ensuite penchés dans un baiser agressif qui a mis les autres personnages du sketch mal à l’aise.

je pense qu’il est temps pour moi de venir dans l’émission en tant que Pete @nbcsnl https://t.co/Ue0mnK7Mlw – don blond (@machinegunkelly) 10 octobre 2021

La vraie Kelly a retweeté ce clip d’un fan, ajoutant: « Je pense qu’il est temps pour moi de venir dans la série en tant que Pete » et marquant le compte officiel SNL pour attirer leur attention. Les fans semblaient aimer cette idée, car la publication a recueilli plus de 23 000 likes et plus de 1 500 retweets.

« Il suffit de remplacer Pete pour un épisode mais personne ne dit rien. Comme même dans le générique d’ouverture, quand le gars dit le nom de Pete, il montre une photo de MGK », a suggéré un fan. Un autre a écrit: « Donner toujours aux gens ce qu’ils veulent », tandis qu’un troisième a tweeté: « Megan Fox hébergeant avec l’invité musical Machine Gun Kelly. »

Kelly a également posté une capture d’écran sur Instagram de lui-même en train de discuter avec Davidson alors que Davidson était dans son costume MGK. Il a légendé la photo : « Jumeaux ». Les deux semblaient rire sur le moment, assurant aux fans qu’il n’y avait pas de rancune entre eux. Dans un post de suivi, il a écrit: « Pete, tu sais très bien que je ne parle pas comme ça. »

« The People’s Kourt » était sans aucun doute l’un des sketchs les plus populaires de la soirée ce week-end, avec l’animatrice Kim Kardashian West dans le rôle de sa sœur aînée, Kourtney Kardashian. La prémisse était que Kourtney animerait une émission de téléréalité de style tribunal populaire et rendrait des jugements informels sur les griefs personnels et les petits procès. Il présentait des camées de Khloe Kardashian et Kris Jenner, avec les membres de la distribution jouant d’autres membres de la famille Kardashian-Jenner.

Si vous l’avez manqué, l’épisode complet de SNL est disponible en streaming sur Hulu. L’émission sera de retour ce week-end avec un autre nouvel épisode à 23 h 30 HE sur NBC. Reste à savoir si Kelly fera bientôt son apparition.