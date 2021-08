Machine Gun Kelly révèle un tatouage dramatique sur la tête après s’être rasé les cheveux

Machine Gun Kelly s’est rasé la tête pour un nouveau look dramatique alors qu’il se préparait à filmer un nouveau clip, et bien que cela soit assez accrocheur, son nouveau tatouage sur la tête attire encore plus d’attention. Le chanteur a pris une capture d’écran d’une conversation FaceTime qu’il avait avec Cole Bennett, qui a réalisé la nouvelle vidéo de “Papercuts”, laissant ses fans avoir un petit aperçu de ce à quoi s’attendre. Cependant, son tatouage à la tête soulève quelques sourcils.

“Je me suis rasé la tête pour ça”, a écrit le chanteur en légende via Twitter avec la photo en dessous. Remplaçant son célèbre look blond, le chanteur de 31 ans a plutôt ajouté un tatouage géométrique noir audacieux au centre de sa tête. Alors qu’il a fièrement secoué une nouvelle encre, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que l’un de ses tatouages ​​​​les plus célèbres n’a pas été vu sur son corps.

je me suis rasé la tête pour ça @_ColeBennett_

“coupures de papier”

demain 21h pic.twitter.com/YZCKG791B8 – don blond (@machinegunkelly) 11 août 2021

“Ce que mon cerveau vient de traiter :” il s’est rasé la tête. Non, il a moins de tatouages ​​qu’il en a maintenant. Non, il aurait pu utiliser du maquillage pour les couvrir pour une vidéo ou quelque chose. Attendez, idk “, a déclaré un fan selon PEOPLE . Il y a eu des spéculations sur le fait que Kelly s’est vraiment rasé la tête ou s’il utilisait un bonnet chauve. Un fan a écrit : “Ne mentez pas, nous savons que c’est une calotte chauve”.

Que ses cheveux soient vraiment rasés ou que son tatouage soit vraiment enlevé, les fans prêtent certainement attention à Kelly ces jours-ci et à son look en constante évolution. Il est récemment allé sur Instagram pour partager une vidéo de lui et Travis Barker alors qu’ils se faisaient tatouer les bras. “Né avec des cornes”, lisent les tatouages ​​alors qu’ils se faisaient tatouer la déclaration sur d’autres tatouages ​​qu’ils avaient déjà. Sa légende disait “‘born with horns’ the album. we’re back from round two…” indiquant qu’ils font équipe pour plus de musique ensemble.

Les deux ont travaillé ensemble sur Tickets to My Downfall, l’album pop-punk de Kelly, sorti fin 2020. Alors qu’ils semblent s’entendre et passer beaucoup de temps ensemble, leurs copines Kourtney Kardashian et Megan Fox ne Je n’ai pas l’air de prendre autant de photos et de vidéos ensemble. Bien qu’on ne sache pas s’ils deviennent des amis proches ou non, Barker et Kelly ne montrent aucun signe de ralentissement alors qu’ils continuent de donner aux fans ce qu’ils veulent.