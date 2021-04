Machine Gun Kelly revient avec “ Love Race ” avec Kellin Quinn

Mitrailleuse Kelly continue sa 2021 électrique avec son dernier single, «love race» avec Kellin Quinn.

La capacité de MGK à dessiner des hameçons lourds est ancrée dans son dévouement sans faille à la femme qu’il aime. La réserve infinie de passion et d’énergie de MGK fait de la «course à l’amour» une véritable ode aux romantiques – sans espoir ou non.

Le samedi 1er mai, MGK se produira pour la troisième journée du repêchage de la NFL 2021. Son set entier sera diffusé en direct sur nfl.com, NFL mobile et la ligue Facebook. Son apparition fait suite à son concert à guichets fermés à Jacksonville, en Floride, vendredi dernier.

Après le concert exaltant, Machine Gun Kelly a annoncé sa tournée américaine «Tickets to My Downfall» à l’automne 2021. Prévu pour commencer le 9 septembre à Minneapolis, Minnesota à The Armory, son trek de 28 villes comprendra des arrêts à New York, Los Angeles, Dallas et Denver. Pour la finale de la tournée, MGK se produira dans sa ville natale de l’Ohio dans le plus grand lieu de la ville, The Rocket Mortgage Fieldhouse.

Des invités spéciaux accompagneront également l’étoile polymathe, allant de carolesdaughter, jxdn et KennyHoopla. Les billets sont disponibles en prévente maintenant, avec des offres publiques en vente le vendredi 30 avril sur tous les marchés à www.MachineGunKelly.com.

Pour lancer 2021, Machine Gun Kelly a créé son court-métrage de 49 minutes Chutes élevées sur Facebook. Ses débuts en tant que réalisateur ont été un succès, totalisant 16 millions de vues sur Facebook tout en se classant parmi les cinq premiers sur Twitter dans des pays tels que l’Allemagne (n ° 2), la Pologne (n ° 3), le Royaume-Uni (n ° 3), l’Italie ( N ° 4) et Portugal (n ° 4).

En janvier, MGK a séduit les téléspectateurs avec son émouvante performance du samedi soir en direct de «Lonely». Entertainment Tonight a fait l’éloge de son interprétation, en disant: «La deuxième performance de MGK a vraiment montré la gamme de son style et de sa substance, car il a livré une performance remarquablement belle et émouvante de sa chanson« Lonely ».»

Le mois dernier, MGK a annoncé le lancement prochain de son vernis à ongles unisexe intitulé UN / DN en collaboration avec Unlisted Brand Lab.

Diffusez / achetez la «course d’amour» de Machine Gun Kelly et Kellin Quinn.