Machine Gun Kelly revient avec une nouvelle vidéo passionnante pour ‘Love Race’

Une nuit de camping tourne mal Mitrailleuse Kelly’s dernière vidéo, “Love Race”. Mettant en vedette Kellin Quinn (qui apparaît également sur la piste) en tant que tueur sanguinaire en liberté, la vidéo montre que le chanteur Sleeping With Sirens ruine un voyage mémorable dans les bois à sa manière meurtrière.

Réalisé par MGK et Issac Rentz, la superstar du rock a enrôlé des influences populaires Alissa Violet, Xowie et Noah Beck pour les visuels de la chanson. La vidéo étoilée comprend également Travis Barker à la batterie.

La chanson a plus de 25 millions de flux mondiaux et 16,2 millions de flux sur Spotify uniquement. Il a également interprété le morceau sur Ellen la semaine dernière, qui a recueilli 1 million de vues. et était tendance sur YouTube. Le dimanche 23 mai, Machine Gun Kelly a remporté gros au Prix ​​Billboard Music 2021 remportant les prix du Top Rock Album et du Top Rock Artist. Il est également nominé pour la chanson alternative rock de l’année pour “Valentine sanglante” aux iHeartRadio Music Awards 2021 ce jeudi.

Le mois dernier, MGK a annoncé sa tournée américaine «Tickets to My Downfall» à l’automne 2021, qui s’est vendu en quelques minutes. Prévu pour commencer le 9 septembre à Minneapolis, Minnesota à The Armory, le trek de 28 villes de MGK comprendra des arrêts à New York, Los Angeles, Dallas et Denver. MGK se produira dans sa ville natale de l’Ohio dans la plus grande salle de la ville, The Rocket Mortgage Fieldhouse, pour la finale de la tournée. Des invités spéciaux accompagneront également la star aux multiples facettes allant de carolesdaughter, jxdn et KennyHoopla.

Kelly est restée occupée à promouvoir Tickets To My Downfall tout au long de 2021. En avril, Machine Gun Kelly a joué après la conclusion du round 7 au repêchage de la NFL. Le rappeur devenu punk rocker a interprété un certain nombre de chansons de Tickets à My Downfall. En mars dernier, MGK a réalisé une vidéo pour «DAYWALKER !,» qui signalait la première collaboration entre MGK et CORPSE, également connu sous le nom de Corpse Husband.

Achetez ou diffusez “Love Race”.