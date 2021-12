Machine Gun Kelly se souvient de la fois où il s’est poignardé avec un couteau en essayant d’impressionner Megan Fox

L’amour de Machine Gun Kelly pour Megan Fox peut faire mal ! L’artiste de « Bloody Valentine » s’est rappelé s’être blessé dans une tentative d’impressionner sa petite amie au début de leur relation lors de l’émission The Tonight Show de mercredi avec Jimmy Fallon, à laquelle il s’est présenté avec une chemise avec le visage de Fox de son film Jennifer’s Body imprimé dessus.

Fallon a interrogé le rappeur sur une histoire qu’il avait déjà entendue de Pete Davidson, qui se souvenait de la chute de MGK de la scène Saturday Night Live après avoir tenté d’attraper le comédien malgré sa blessure au coccyx. Lorsqu’on lui a demandé comment il s’était blessé comme ça, Kelly a simplement répondu : « J’ai eu un match avec Post Malone dans une partie de beer pong. »

Kelly a poursuivi qu’il essayait d’impressionner la foule de spectateurs avec une intro dramatique, glissant le long d’une rampe qui s’est malheureusement terminée par une pointe géante, ce qui, inutile de dire, ne s’est pas si bien passé pour lui. « C’était aussi juste quand j’ai commencé à sortir avec Megan. C’était une mauvaise nuit », a-t-il déclaré en riant. « J’ai gagné le match de beer pong. Je suis rentré chez moi. »

Kelly s’est retrouvé avec une autre blessure la même nuit lorsqu’il a commencé à jouer avec un couteau offert par le batteur de Blink-182 Travis Barker avec une « gravure du nouvel album dessus ». Il a expliqué: « Et je me suis dit: ‘Ah, regarde ça. C’est malade.’ Et je l’ai vomi, et il s’est coincé dans ma main. »

L’artiste de « Bad Things » a ensuite admis qu’il était tellement préoccupé de regarder Fox à l’époque qu’il a fini par se poignarder. « Vous savez comment vous le jetez, et vous êtes censé l’attraper ? Je l’ai regardée et je me suis dit : ‘Regarde ça' », a-t-il dit, reproduisant comment le couteau s’est ensuite enfoncé dans sa main, lui causant une coupe assez méchante.

Alors qu’au moment où Kelly a déclaré qu’il jouait sa blessure à sa petite amie, il s’est rapidement rendu compte qu’il aurait besoin de soins médicaux. « Et puis le lendemain matin, dès qu’elle est partie, je me suis dit: » Yo, j’ai besoin de points de suture très rapidement. J’ai un coccyx meurtri et un couteau dans la main « », se souvient-il avoir pensé. Kelly et Fox ont commencé à sortir ensemble en 2020 après s’être rencontrés sur le tournage de Midnight in the Switchgrass à la suite de la séparation de l’actrice de Transformers de son ex-mari Brian Austin Green. La star de Beverly Hills, 90210 sort actuellement avec Dancing With the Stars pro Sharna Burgess.