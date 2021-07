Machine Gun Kelly semble ombrer son propre film dans un tweet cryptique

in

Machine Gun Kelly ombrage-t-il son propre film ?

Le musicien de 31 ans, de son vrai nom Colson Baker, a fait un commentaire sur les films “poubelle” vendredi jours après que lui et sa petite amie Megan Fox aient sauté la première de leur dernier film, “Midnight in the Switchgrass”.

Fox avait sauté l’événement en raison de “l’augmentation des cas de COVID”, a déclaré un représentant de l’actrice au magazine People. On ne sait pas si Kelly a sauté pour la même raison.

“Si je ne parle pas ou ne tweete pas à propos d’un film, je suis à peine dedans, c’est parce que c’est [trash emoji], a-t-il tweeté.

On ne sait pas si Machine Gun Kelly parlait spécifiquement de “Midnight in the Switchgrass” car il n’a mentionné aucun titre de film dans le tweet cryptique.

Un représentant de la star n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.

Plus tôt cette semaine, Lala Kent a semblé publier une critique à peine voilée à l’encontre de Fox après que l’actrice n’ait pas assisté à la première. Kent est fiancé au réalisateur du film Randall Emmett.

L’ANCIEN RÉALISATEUR DE MEGAN FOX ET MACHINE GUN KELLY SE RAPPELLE QU’IL Y A DE LA “MAGIE ENTRE LE COUPLE PENDANT LE TOURNAGE”

Selon le Daily Mail, la star de “Vanderpump Rules” a semblé frapper Fox en posant devant l’une des affiches du film et en masquant le crédit de Fox avec les mots: “Tellement excité pour ça!”

Cependant, Kent a ensuite clarifié la photo et a nié tout coup, déclarant à USA Today: “Ma mère a pris la photo d’un moment spécial dans la vie de mon fiancé. Cela n’était en aucun cas destiné à faire de l’ombre à qui que ce soit. J’aime Megan; elle n’a été que gentil avec moi. Je suis reconnaissante qu’elle ait soutenu Randall dans ses débuts de réalisateur. Je suis très fier d’eux tous les deux.”

Megan Fox et Machine Gun Kelly auraient commencé à se voir pendant le tournage de “Midnight in the Switchgrass”. (ABC via .)

Fox et Machine Gun Kelly auraient commencé à se voir pendant le tournage de “Midnight in the Switchgrass”.

L’actrice, qui était mariée à l’acteur Brian Austin Green à l’époque, a demandé le divorce en novembre.

