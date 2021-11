Machine Head et Amon Amarth annoncent une tournée européenne été/automne 2022

Deux des groupes de heavy les plus vénérés au monde, icônes du métal de la baie de San Francisco TÊTE DE LA MACHINE et les suzerains du métal viking suédois AMON AMARTH font équipe pour un co-titre colossal « Vikings et cœurs de lion » La tournée des arènes devrait se déchaîner à travers l’Europe en septembre et octobre 2022.

Rejoindre l’appariement métallique pour ouvrir le spectacle sont L’EFFET HALO, un nouveau groupe composé de cinq sommités du death metal mélodique suédois et d’anciens membres de EN FEU, Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Strömblad, Nicolas Engelin et Mikaël Stanne.

Les billets seront en vente générale le vendredi 5 novembre à 10 h, heure locale, avec des préventes d’artistes et de lieux disponibles à partir de 10 h le mercredi 3 novembre et Pays vivantprévente à 10h le jeudi 4 novembre. TÊTE DE LA MACHINE fermera le spectacle à toutes les dates au Royaume-Uni. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn commente: « Head Cases et Lionhearts se réjouissent! C’est avec un grand plaisir que nous annonçons notre retour triomphal sur votre terre pour écraser des crânes, marteler des fosses circulaires et épuiser votre approvisionnement en bière !! Seulement cette fois, nous ne serons pas seuls. C’est vrai. Pour la première fois depuis près d’une décennie, TÊTE DE LA MACHINE renoncerons à nos habituelles « soirées avec… » pour unir nos forces à celles de nos frères aguerris dans le tout-puissant AMON AMARTH plus leurs compatriotes EFFET DE HALO. Ce monstre absolu d’une tournée débutera à l’automne 2022 et sera la nuit la plus dévastatrice de votre vie de métal. Alors préparez-vous à lever les poings, à lever vos verres et à vous cogner la tête avec nous lors de la tournée la plus lourde de l’année ! Personne ne peut résister à la puissance pure de cette alliance épique. Nous venons pour vous! »

AMON AMARTH leader Johan Hegg l’attend également avec impatience, déclarant: « Vikings, nous sommes appelés à faire un nouveau raid ! Ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait, mais des mesures épiques doivent être prises en ces temps turbulents. AMON AMARTH s’associe à nos amis de longue date au cœur de lion du Tout-Puissant TÊTE DE LA MACHINE pour se frayer un chemin de destruction à travers l’Europe à l’automne prochain. Vos âmes païennes doivent assister à l’affichage complet de la production des deux groupes pour ce qui sera l’événement métal le plus monumental de l’année. Rejoindre le pillage sera la Suède L’EFFET HALO qui incarnent absolument l’esprit du son légendaire de Göteborg. Gardez un œil sur nos nouvelles, car il est presque temps de prendre vos rames et de ramer vers la victoire. Restez en sécurité, restez fort et levez vos cornes! »

De même ravi est L’EFFET HALO, qui déclare : « Nous sommes incroyablement heureux d’annoncer que nous présenterons notre nouveau groupe sur des scènes à travers l’Europe en soutenant l’incroyable TÊTE DE LA MACHINE et AMON AMARTH cet automne. Faire équipe avec deux des groupes les plus respectés et les plus expérimentés du monde du métal sera le moyen idéal pour montrer ce que nous sommes. Rendez-vous au premier rang ! »

« Vikings et Cœurs de Lion » des dates de tournée:

08 septembre – Nottingham, Arena



09 septembre – Cardiff, Arena



10 septembre – Londres, Wembley Arena



12 septembre – Manchester, Arena



13 septembre – Dublin, 3 Arena



16 septembre – Zurich, Hallenstadion



17 septembre – Vienne, Stadthalle



18 septembre – Cracovie, Tauron Arena



20 septembre – Tallinn, Saku Arena



21 septembre – Helsinki, Ice Hall



23 septembre – Oslo, Spektrum



24 septembre – Stockholm, Hovet



26 septembre – Copenhague, Forum Black Box



27 septembre – Hambourg, Barclays Arena



28 sept. – Francfort, Festhalle



30 septembre – Oberhausen, König Pilsener Arena



01 octobre – Berlin, Vélodrome



02 octobre – Amsterdam, Afas Live



04 oct. – Milano, quartier Lorenzini



06 oct. – Barcelone, Sant Jordi



07 oct. – Madrid, Vistalegre



08 oct. – La Corogne, Colisée



09 octobre – Lisbonne, Campo Pequeno



12 oct. – Paris, Zénith



14 octobre – Munich, Olympiahalle



15 octobre – Leipzig, Arena



16 octobre – Prague, Tipsport Arena



18 octobre – Budapest, Barba Negra



20 oct. – Esch Sur Alzette, Rockhal



21 oct. – Bruxelles, Forest National



22 octobre – Stuttgart, Schleyerhalle



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).