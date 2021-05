Machine Head fait vibrer les rythmes de la nouvelle chanson “ Become The Firestorm ”

TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn, bassiste Jared MacEachern et batteur de session Navene Koperweiss (ENTHEOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX EN TANT QUE LEADERS) a rejoint le producteur Zack Ohren à l’intérieur Studios Sharkbite à Oakland, en Californie, en janvier pour commencer le suivi de batterie sur diverses nouvelles chansons.

Jetez un coup d’œil à la création de nouveaux TÊTE DE LA MACHINE pistes, y compris une chanson chargée de rythmes explosifs intitulée “Devenez la tempête de feu”, et Naveneest incroyable dans la vidéo de trois minutes et demie ci-dessous.

En novembre, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, “Mes mains sont vides”, passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et original “Brûle mes yeux” guitariste Logan Mader dans 24 ans.

“Mes mains sont vides” était le dernier d’une ligne de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis “Fais ou meurs” en octobre 2019, “Encercler le drain” en février, et le single numérique de deux chansons «Agitation civile», composé de “Arrêtez le saignement” et “Blindé”, en juin. “Arrêtez le saignement” voix d’invités en vedette de ENGAGEMENT KILLSWITCH chanteur Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

En juillet, TÊTE DE LA MACHINE a annulé ses dates de tournée 2020 reprogrammées annoncées précédemment pour l’Europe et l’Australie en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINEde “Brûle mes yeux” La tournée du 25e anniversaire comprenait deux parties: la première partie a vu Flynn et MacEachern se produisant aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Brûle mes yeux” joué dans son intégralité pour la première fois, avec l’original “Brûle mes yeux”-era batteur Chris Kontos et Mader se joindre à.



