Le 4 décembre 2020, TÊTE DE LA MACHINEle premier album de 1994 ” Brûle-moi les yeux “, a été certifié or par le BPI (Industrie phonographique britannique) pour des ventes supérieures à 100 000 exemplaires au Royaume-Uni. Trois des musiciens qui ont joué sur le LP – guitariste/chanteur Robb Flynn, le batteur Chris Kontos et guitariste Logan Mader – avec le bassiste actuel du groupe, Jared MacEachern, ont reçu des plaques d’or pour l’effort après leur ” Brûle-moi les yeux “ “album play-thru” le vendredi 6 août. Vous pouvez désormais visionner la vidéo de la présentation ci-dessous.

Sorti dans le monde entier le 9 août 1994, ” Brûle-moi les yeux “ était et est toujours considéré comme l’un des albums les plus importants de son genre, procurant au groupe un niveau de reconnaissance sans précédent et engendrant une myriade d’imitateurs – tous de juste TÊTE DE LA MACHINEpremier disque de.

En 2019, Flynn, Kontos et fabricant réunis – avec MacEachern — pour célébrer le 25e anniversaire du LP en tournée en Europe et aux États-Unis

Demandé par Marteau en métal si cela le dérange que certains fans considèrent encore ” Brûle-moi les yeux “ comme TÊTE DE LA MACHINEle meilleur album de, Flynn a dit : « Non. L’élément décisif pour moi, et cela arrive rarement, c’est quand quelqu’un dit : « Vous devriez écrire ” Brûle-moi les yeux “ encore, mais ce serait tellement faux ! Je n’ai pas 24 ans, je cours dans les rues. C’était réel et c’est pourquoi c’est sorti comme ça. Si j’essayais de le faire maintenant, ce ne serait pas réel. Ces moments ont fait de moi qui je suis et m’ont affecté pour toujours et je n’ai peur de rien à cause d’eux, mais j’aimerais penser que j’ai vieilli avec grâce et j’espère continuer à le faire. Comme ce serait stupide pour certains [50]-quelque chose mec qui agit comme un gangster adolescent? Ce serait ridicule.”

Kontos la gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997’s “Plus les choses changent”, et a été remplacé par Dave McClain.

McClain et guitariste Phil Demmel sorti TÊTE DE LA MACHINE à l’automne 2018.

Adam Ducé, qui jouait de la basse sur ” Brûle-moi les yeux “, a été licencié de TÊTE DE LA MACHINE en février 2013. Il est remplacé quatre mois plus tard par MacEachern. Adam plus tard poursuivi TÊTE DE LA MACHINE, affirmant que les autres membres du groupe “l’ont simplement expulsé du groupe et ont supposé qu’il oublierait plus de deux décennies de travail acharné, de dévouement et d’efforts” qu’il a mis dans le groupe. Duce a également déclaré que son image avait été utilisée sur le site Web du groupe et dans des promotions sans son autorisation. Le procès a été réglé à l’amiable en juillet 2014.

Photo gracieuseté de TÊTE DE LA MACHINE



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).