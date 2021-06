Machine Head sort un nouveau single de trois chansons, “Arrows In Words From The Sky”

TÊTE DE LA MACHINE vient de sortir un nouveau single de trois chansons, “Flèches dans les mots du ciel”. Avec les pistes “Devenir la tempête de feu”, “Pourri” et “Flèches dans les mots du ciel”, l’effort a été enregistré à Studios de morsure de requin à Oakland, en Californie. Joindre TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn et bassiste Jared MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et producteur Zack Ohren.

Mentionné Flynn: « Ces trois chansons représentent TÊTE DE LA MACHINE mieux que tout ce que je pourrais jamais essayer d’expliquer. La façon dont ces chansons ont grandi et pris forme au fil du temps nous dit que notre avenir est plus excitant que nous ne voudrions l’admettre. Être capable d’enfermer tout le chaos, la douleur, la confusion et, oui, l’espoir dans la musique ne m’a jamais fait me sentir plus vivant. Ces chansons feront, espérons-le, la même chose pour vous. Après tout, c’est pour cela qu’ils ont été écrits.”

En novembre, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, “Mes mains sont vides”, passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et originale ” Brûle-moi les yeux “ guitariste Logan Mader en 24 ans.

“Mes mains sont vides” n’était qu’un single parmi une série de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis “Fais ou meurs” en octobre 2019, “Encercler le drain” en février 2020, et le single numérique de deux chansons “Troubles civils”, composé de “Arrêtez l’hémorragie” et “Blindé”, en juin 2020. “Arrêtez l’hémorragie” vedette des voix d’invités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

Jeudi (10 juin), TÊTE DE LA MACHINE a annoncé qu’elle renonçait à reprendre ses ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit.

Juillet dernier, TÊTE DE LA MACHINE a annulé ses dates de tournée 2020 reprogrammées précédemment annoncées pour l’Europe et l’Australie en raison de la crise des coronavirus qui balayait le monde. À l’époque, on supposait que ces concerts auraient finalement lieu une fois que le groupe aurait pu reprendre la route.

Flynn a dit que le ” Brûle-moi les yeux “ tournée, qui l’a vu et MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original ” Brûle-moi les yeux “-ère batteur Chris Kontos et fabricant rejoindre, ne reprendrait pas à un moment où TÊTE DE LA MACHINE peut continuer la tournée. Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST), qui ont également tous joué sur le ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire.



