Machine Head sortira un nouvel album studio à l’été 2022

TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn et bassiste Jared MacEachern passé la semaine dernière Studios de morsure de requin à Oakland, Californie avec le producteur Zack Ohren travaillant sur le dixième album du groupe, qui n’a pas encore de titre, prévu pour l’été prochain. Selon Flynn et MacEachern, ils « font de grands progrès sur au moins six nouvelles chansons différentes, dont une épopée de plus de 10 minutes ».

En juin dernier, TÊTE DE LA MACHINE a publié le « Flèches dans les mots du ciel » Célibataire. Avec les pistes « Devenir la tempête de feu », « Pourri » et « Flèches dans les mots du ciel », l’effort a été enregistré à Morsure de requin. Joindre Flynn et MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et Ohren.

En novembre 2020, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, « Mes mains sont vides », passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et originale » Brûle-moi les yeux « guitariste Logan Mader en 24 ans.

« Mes mains sont vides » n’était qu’un single parmi une série de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis « Fais ou meurs » en octobre 2019, « Encercler le drain » en février 2020, et le single numérique de deux chansons « Troubles civils », composé de « Arrêtez l’hémorragie » et « Blindé », en juin 2020. « Arrêtez l’hémorragie » vedette des voix d’invités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

Selon Flynn, les trois pistes de « Flèches dans les mots du ciel » Célibataire – « Devenir la tempête de feu », « Pourri » et la chanson titre — ainsi que « Mes mains sont vides », sera inclus dans le prochain album studio du groupe. « Et les autres trucs vont juste rester un peu dans le vide dans lequel ils sont sortis – et probablement sortir sur une collection de chansons avec un tas d’autres faces B à un moment donné, une version physique », a-t-il déclaré au « Derrière le vinyle » podcast en juin. « Mais pour l’instant, ces quatre chansons, puis quelques futures chansons, constitueront le prochain album. »

Lorsqu’on lui a demandé si la nature « turbulente » des deux dernières années était une bonne chose pour lui sur le plan créatif, Flynn a dit: « Oh, totalement. Je suis un homme impatient. [Laughs] Je le veux, et je le veux maintenant. Et le business de la musique peut parfois être incroyablement lent. Et certainement avec la pandémie maintenant, le seul délai pour établir un record est d’environ sept mois. Le vinyle c’est sept mois. Si je produisais un disque aujourd’hui – terminé, masterisé, fini, les illustrations, tout – nous n’obtiendrons le vinyle que dans sept mois. Je me dis ‘C’est foutrement fou.’ Et je ne veux pas attendre ; Je veux juste l’éteindre.

« Quand j’ai commencé dans le [1980s] scène de thrash, des groupes sortent des démos et des putains de répétitions et de nouvelles chansons tous les mois ou deux », a-t-il expliqué. EXODE chanson sortie juste des bootlegs et des démos et des trucs comme ça. Même avec METALLIQUE. Et c’était tellement plus rapide. Et le monde est en quelque sorte devenu extrêmement lent – certainement le monde du métal l’a fait. Et je voulais le ramener à ça… Oui, je ne sors pas de cassette, mais oui, je le sors pour que si les purs et durs veulent l’entendre, tu puisses l’entendre putain. Et faites-le systématiquement – ​​diffusez systématiquement de la musique pour qu’elle donne constamment aux fans, aux fans inconditionnels, aux Head Cases, à ceux qui vivent et respirent cette merde, quelque chose à mâcher tous les trois ou quatre mois. Et je l’aime vraiment. Je pense que c’est incroyable. Et je pense que nous avons la technologie — grâce à Spotify et tous les services de streaming maintenant — [so that] nous pouvons faire cette merde. Alors pourquoi pas? »

Il y a cinq mois, TÊTE DE LA MACHINE a annoncé qu’elle renonçait à reprendre ses » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit. Flynn a dit que le » Brûle-moi les yeux « tournée, qui l’a vu et MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original » Brûle-moi les yeux « -ère batteur Chris Kontos et fabricant participer, ne reprendrait pas à un moment où TÊTE DE LA MACHINE peut continuer la tournée. Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw « Vogg » Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston.

TÊTE DE LA MACHINE fera équipe avec les suzerains suédois du métal viking AMON AMARTH pour un co-titre « Vikings et cœurs de lion » Tournée européenne des arènes en septembre et octobre 2022. Le soutien sur le trek viendra de L’EFFET HALO, le nouveau groupe composé de cinq anciens membres de EN FEU: Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Strömblad, Nicolas Engelin et Mikaël Stanne.



DANS LES PHOTOS DU STUDIO NOV 2021. Robb et J-Mac ont passé la semaine dernière dans les studios Sharkbite avec le producteur Zack Ohren … Publié par Machine Head le vendredi 12 novembre 2021