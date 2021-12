« Machine No Make Sex » de Roots Sto Elliot présente l’album de James Brown

Multi-instrumentiste Stro Elliot du groupe hip-hop séminal les racines a aujourd’hui (17) partagé le tout nouveau remix « Machine No Make Sex. Ce remake audacieux de l’immortel « Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine » est un aperçu avant les vacances du prochain album Black & Loud: James Brown Reimagined by Stro Elliot, qui sortira le 4 février 2022.

Pionnier du funk James Brown est célébré par UMe, la société de catalogue mondial d’Universal Music Group, dans ce nouveau projet de remix avec Elliot. Il se compose de chansons classiques de James Brown et sera disponible numériquement sur les fournisseurs de services numériques, physiquement sous forme de LP en vinyle noir, et une version en vinyle transparent sera disponible en exclusivité pour le commerce électronique sur le site Web d’Urban Legends. Vous pouvez précommander l’album complet à partir du 7 janvier 2022.

Elliot, qui a produit et collaboré avec plusieurs artistes lauréats d’un Grammy, a passé son enfance à jouer, étudier et écouter de nombreux grands artistes du jazz, du funk et de la soul. Il a noué des liens avec le travail fondateur de James Brown dès le plus jeune âge.

« Le ‘parrain de la soul’ était le parrain de bien plus encore, dit Elliot. « Il y a des genres et des sous-genres qui n’existeraient pas aujourd’hui sans lui. Quel que soit le genre dans lequel on pourrait me placer inclus. C’est une dissection et une célébration de cela.

Pour Black & Loud: James Brown réinventé par Stro Elliot, il a sélectionné dix tubes classiques du Parrain et les a inspirés de plusieurs genres différents. « She Made Me Popcorn », son remix du R&B n°1 « Mother Popcorn » de Brown en 1969, présente un échantillonnage de style hip-hop de sa voix. « Machine No Make Sex » transforme « Sex Machine » avec des rythmes afrobeat et des cors.

« Get Up Off », le remix d’Elliot de « Get Up Offa That Thing » et « The Goodest Foot » de Brown en 1976, sa réimagination de « Get On the Good Foot » s’inspire tous deux d’un groove hip-hop régulier. Pendant ce temps, « Coal Sweat », sa nouvelle version de « Cold Sweat », refond le smash de 1967 en un hébétude électronique psychédélique.

Les dix remixes de l’album présentent une interprétation unique des chansons originales, honorant simultanément leur héritage et la perspective des genres qui découlent du « Hardest Working Man In Show Business ».

Précommandez Black & Loud : James Brown réinventé par Stro Elliot à partir du 7 janvier 2022. L’album sort le 4 février 2022.

La tracklist complète est :

De côté

A1. Turn It Up Give It Shrooms (Abandonnez-le ou tournez-le en vrac)

A2. SortaBad (Super Mauvais)

A3. Le Big Purple Donut (The Payback)

A4. Sueur de charbon (sueur froide)

A5. Lève-toi (lève-toi de cette chose)

Face B

B1. Le meilleur pied (Mettre du bon pied)

B2. Pantalon Dragon (Pantalon Chaud)

B3. Elle m’a fait du pop-corn (Mère du pop-corn)

B4. Machine No Make Sex (Lève-toi [I Feel Like Being a] Machine de sexe)

B5. Black And Loud (Dites-le fort – je suis noir et je suis fier)