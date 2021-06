Machines à café, fours grille-pain et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day 2021 est presque arrivé, et il apportera probablement certaines des meilleures offres sur toutes sortes de technologies différentes. Mais ce n’est pas seulement la technologie pour laquelle vous trouverez des offres – nous attendons également certaines des meilleures offres de cuisine de l’année. En d’autres termes, si vous recherchez les meilleures offres de cuisine Prime Day, vous êtes au bon endroit.

Bien sûr, comme mentionné, il y aura également de bonnes affaires sur toutes sortes d’autres produits. Par exemple, il y aura d’excellentes offres d’écouteurs Prime Day pour les fans de musique. Et, il y aura d’excellentes offres Prime Day Apple pour les membres de l’écosystème Apple. Sans parler des offres d’appareils Prime Day Amazon et des offres de maison intelligente Prime Day.

Vous cherchez des offres de cuisine géniales? Continuer à lire!

Meilleures offres de cuisine Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement à attendre pour obtenir de bonnes affaires de cuisine. Nous mettrons à jour cet article à l’approche du Prime Day 2021, alors revenez régulièrement pour trouver les nouvelles offres qui apparaissent au fil du temps.

Machine à eau pétillante SodaStream Fizzi

SodaStream permet de transformer facilement votre ancienne eau normale ennuyeuse en eau pétillante. le SodaStream Fizzi est petit et élégant, en plus il est livré avec une bouteille de gazéification réutilisable de 1 litre et est compatible avec toutes les saveurs SodaStream que vous connaissez et aimez.

Machine à eau pétillante sodastream Fizzi (noir) avec bouteille sans CO2 et sans BPA Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 69,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Broyeur à bavures automatique Cuisinart DBM-8 Supreme Grind

Si vous êtes un amateur de café, vous savez à quel point un bon moulin à grains est important. le Cuisinart DBM-8 correspond certainement à ce projet de loi. Ce moulin offre une chambre à café moulu amovible, ainsi qu’un sélecteur de mouture à 18 positions pour vous aider à obtenir l’infusion parfaite.

Moulin à meules automatique Cuisinart DBM-8 Supreme Grind Prix catalogue : 90,00 $ Prix : 59,95 $ Vous économisez : 30,05 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Spécialité Ninja

Peut-être que vous voulez une machine à café tout-en-un – auquel cas cela vaut la peine d’envisager la spécialité ninja. La spécialité Ninja propose une buse pliante et un design superbe qui devrait avoir fière allure dans n’importe quel décor de cuisine.

Spécialité Ninja avec carafe en verre de 50 oz, mousseur pliable et cuillère, fi… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 119,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (29 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ninja Foodie AG301 Barbecue de comptoir électrique d’intérieur 5-en-1

Griller est génial, mais qui veut griller dans un froid glacial ou une chaleur extrême ? le Gourmet Ninja AG301 est parfait pour vos besoins de grillades en intérieur, offrant cinq modes différents et une construction en acier inoxydable.

Ninja Foodi AG301 Barbecue de comptoir électrique d’intérieur 5-en-1 avec friteuse à air de 4 pintes, rôtir, cuire au four,… Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Four grille-pain compact Panasonic FlashXpress

Vous cherchez un four grille-pain qui fait passer les choses au niveau supérieur ? le Panasonic FlashXpress Compact offre 1300 watts de puissance, plus il y a assez de place pour quatre tranches de pain – et vous pouvez utiliser l’appareil pour cuisiner toutes sortes d’autres choses.

Four grille-pain compact Panasonic FlashXpress avec double chauffage infrarouge, ramasse-miettes et 1 300 W… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Gaufrier belge en céramique Presto 03510

Les gaufres sont une excellente façon de commencer la journée, mais pour en faire de bonnes, vous avez besoin d’un gaufrier. le Presto 03510 FlipSide Le gaufrier a un diamètre de 7 pouces et est divisé en quatre sections faciles à couper. Il a également un intérieur antiadhésif et pivote à 180 degrés pour répartir uniformément la pâte.

Presto 03510 Gaufrier belge FlipSide en céramique, noir Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Quand est le Prime Day 2021?

Le Prime Day se déroulera sur deux jours cette année – et nous nous attendons à voir différentes offres les différents jours. L’événement Prime Day 2021 aura lieu les 21 et 22 juin, vous aurez donc deux jours complets pour décrocher ces offres incroyables.

Quelles offres de cuisine Prime Day attendons-nous?

Quel que soit le type de gadget de cuisine que vous recherchez, il devrait y avoir quelque chose pour vous le Prime Day. Envie d’une nouvelle friteuse à air ? Ouais. Machine à expresso? Vérifier. Pot instantané? Absolument.

Bien sûr, nous ne connaissons pas encore les offres exactes à afficher lors de l’événement Prime Day 2021, mais nous pouvons deviner sur la base des années précédentes. L’année dernière, nous avons eu des offres sur les pots instantanés, les mélangeurs Vitamix, les fabricants d’eau pétillante SodaStream, et plus encore.

Les remises que nous avons obtenues sur ces appareils étaient assez énormes. Certains d’entre eux ont atteint jusqu’à 50% de réduction, ce qui signifie que vous pourriez obtenir un produit que vous recherchiez à la moitié de son prix normal.

Ai-je besoin d’Amazon Prime pour Prime Day ?

Oui, vous le faites. Certaines offres peuvent avoir lieu pendant le Prime Day qui ne sont pas de véritables offres Prime Day, mais pour toutes les offres Prime Day, vous devrez avoir un compte Amazon Prime. Si vous n’avez pas déjà Amazon Prime, vous pouvez obtenir un essai de 30 jours pour obtenir les offres Prime Day. Certains pourront également obtenir Prime à prix réduit – par exemple, les étudiants peuvent obtenir Amazon Prime à 50% de réduction.

