Maci Bookout apporte un changement de style de vie admirable après le tournage d’une station-service

La star de Teen Mom OG, Maci Bookout, est toujours aux prises avec les ramifications de la situation de tir dans une station-service dans laquelle elle s’est retrouvée l’année dernière. Elle a été très ouverte sur la façon dont elle a vécu le SSPT après avoir été impliquée dans l’épreuve, qui a eu lieu en octobre 2020 dans une station-service du Tennessee. Dans l’épisode de mardi soir de Teen Mom OG, la star de télé-réalité a pris des mesures en ce qui concerne sa santé mentale et physique à la lumière de cette situation grave.

L’épisode a commencé avec le mari de Bookout, Taylor McKinney, expliquant à un producteur qu’elle se reposait, car elle souffrait de symptômes associés à son diagnostic de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). Il a expliqué qu’elle avait particulièrement besoin de repos car elle souffrait également d’insomnie, un autre problème qui découle de la fusillade de la station-service. Plus tard, Bookout a noté qu’elle doit aller à la racine de ses problèmes, car elle ne veut pas que cela dure dix ans et elle essaie toujours de les résoudre.

Elle s’est d’abord entretenue avec deux défenseurs du SOPK, qui lui ont tous deux conseillé de modifier son mode de vie afin qu’elle puisse mieux gérer ses symptômes. Ils l’ont également encouragée à rechercher un conseiller professionnel qui peut aider Bookout à élaborer un plan d’action. La star de Teen Mom a suivi leurs conseils et a parlé au conseiller, qui l’a aidée à l’encourager à apporter des changements à son alimentation et à sa routine de sommeil. Bookout a noté qu’elle n’avait pas le meilleur régime alimentaire, car elle sautait souvent le petit-déjeuner et appréciait la restauration rapide pour le déjeuner. Après que le conseiller l’a exhortée à incorporer des repas bien équilibrés dans son alimentation, Bookout n’a pas perdu de temps pour faire exactement cela. Elle a ensuite pu être vue en train de préparer des shakes protéinés remplis de fruits et de savourer une salade saine pendant qu’elle déjeunait avec son mari. Elle a exprimé qu’elle se sentait mieux, mais a noté que ce sera toujours un processus.

Bookout a fait de grands progrès dans sa lutte contre le SSPT. Plus tôt dans la saison, elle a demandé l’aide d’un thérapeute pour parler de l’épreuve. Au cours de leur conversation, Bookout a mentionné qu’elle était intéressée à retourner à la station-service au centre du problème. Elle voulait visiter les lieux afin de surmonter ses peurs. Alors qu’elle hésitait beaucoup à retourner sur les lieux, elle a pu le faire avec McKinney à ses côtés.