Maci Bookout célèbre son 5e anniversaire avec son mari Taylor McKinney de manière spéciale

La star de Teen Mom, Maci Bookout, célèbre une étape importante avec son mari, Taylor McKinney. Début octobre, Bookout et McKinney ont célébré leur cinquième anniversaire de mariage. Le couple partage deux enfants, sa fille Jayde et son fils Maverick. Bookout a également un fils aîné, Bentley, qu’elle partage avec son ex, Ryan Edwards.

Pour célébrer l’occasion spéciale, Bookout a posté une photo d’elle et de son mari dans une douce étreinte. Parallèlement au cliché, la star de télé-réalité a écrit : « 5 ans de mariage avec mon meilleur ami ! Quelle belle et folle aventure notre vie est-elle. » Elle a également publié une série de hashtags, notamment « #happyanniversarytous », « #5yearswellspent » et « #thingsthatmatter ». De nombreux membres de la famille Teen Mom ont souhaité bonne chance au couple pour cette heureuse occasion. Les co-stars de Bookout Teen Mom OG Catelynn Lowell et Mackenzie McKee ainsi que Briana DeJesus de Teen Mom 2 leur ont souhaité un joyeux anniversaire.

Bookout et McKinney se sont mariés à Greenville, en Floride, en octobre 2016. Le couple s’est fiancé en janvier 2016 après quatre ans ensemble (les fans se souviendront que le moment des fiançailles a été capturé pour Teen Mom OG et diffusé lors de la première de la saison 6). Ils ont échangé leurs vœux devant environ 165 de leurs amis les plus proches et de leur famille. Bookout a déclaré à Us Weekly que l’événement était « une cérémonie religieuse très traditionnelle » et qu’il était présidé par son grand-père, qui est pasteur. Elle a ajouté que c’était « vraiment spécial ». Bookout a également partagé à quel point elle était excitée à propos de son mariage, disant qu’elle était ravie de pouvoir enfin appeler McKinney son « mari ». L’ancien de 16 ans et enceinte a déclaré: « Je suis tellement excité parce que je n’utilise pas le mot » fiancé « parce que je pense que c’est un peu idiot! Alors je suis ravi de pouvoir enfin l’appeler mon mari. »

En plus de parler du mariage lui-même, la star de télé-réalité a également expliqué au média comment elle et McKinney font fonctionner leur relation. « J’adore notre travail d’équipe. C’est difficile de trouver quelqu’un », a déclaré Bookout à propos de son partenaire. c’est en fait très calme, d’une manière étrange. Donc je pense que notre partenariat est très, très fort. »