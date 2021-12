Maci Bookout et Taylor McKinney proposent une mise à jour sur leur relation après des problèmes de «communication»

La saison dernière de Teen Mom OG a vu Maci Bookout et Taylor McKinney faire face à des problèmes conjugaux. Au cours de la deuxième partie de la réunion Teen Mom OG, le couple a expliqué où ils en étaient aujourd’hui. Selon Bookout et McKinney, ils ont réalisé que leurs problèmes provenaient d’un manque de « communication ».

Le segment a commencé avec juste Bookout parlant avec les co-animateurs de la réunion, le Dr Drew Pinsky et Nessa Diab. Elle a expliqué qu’elle pensait avoir le mal du pays. Mais, finalement, elle s’est rendu compte qu’elle ne faisait tout simplement pas attention à ses sentiments. La star de télé-réalité a dit qu’elle avait compris qu’elle n’aimait pas être seule. Elle a également déclaré que bon nombre de ses problèmes personnels provenaient du moment où elle a subi une perte de grossesse en 2017. Alors qu’elle avait du mal à donner un sens à ses émotions, Bookout a dit qu’elle était dans un endroit beaucoup plus heureux aujourd’hui et qu’elle ne se sentait pas comme si elle est un « robot » émotionnel.

Coéquipiers. #TeenMomOG pic.twitter.com/dRmTzbbXIp – Teen Mom (@TeenMom) 8 décembre 2021

L’émission a ensuite fait sortir McKinney afin qu’ils puissent résoudre les problèmes conjugaux du couple. Comme on le voit dans la finale, les stars de Teen Mom ont fait un grand pas dans leur relation en faisant un voyage ensemble sans leurs trois enfants – Jayde, Maverick et Bentley. Le couple a expliqué qu’ils avaient mis leur relation en veilleuse afin de se concentrer sur leurs enfants. Cependant, ils ont finalement réalisé que parce qu’ils ne donnaient pas la priorité à leur mariage, ils commençaient à avoir des problèmes. Plus précisément, ils ont mentionné que leur communication manquait et que c’est quelque chose sur lequel ils travaillent à l’avenir. Le segment du couple s’est terminé sur une note plus légère, alors que les deux discutaient de leurs relations respectives avec le fils de Bookout, Bentley, qu’elle partage avec son ex Ryan Edwards.

Bookout a déclaré qu’elle se sentait un peu jalouse du lien fort de McKinney avec son fils. Ils ont même mentionné qu’elle l’avait qualifié en plaisantant de « voleur de Bentley ». Même si elle ressentait une sorte de lien avec leur lien, elle a exprimé à quel point elle était reconnaissante que Bentley ait un si bon modèle dans McKinney. Bookout a également admis qu’elle avait peut-être » trop réfléchi » à la situation, Pinsky ajoutant même qu’il y avait certaines choses sur lesquelles un fils pourrait ne pas vouloir se lier avec sa mère.