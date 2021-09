Maci Bookout fait un grand pas au milieu des luttes du SSPT contre le tournage d’une station-service

Si vous avez suivi l’histoire de Maci Bookout sur la saison précédente de Teen Mom OG, vous sauriez que la star a été confrontée à des effets persistants après avoir été témoin d’une fusillade mortelle dans une station-service du Tennessee. Dans l’épisode de la série de mardi soir, Bookout a expliqué comment elle se portait après l’incident effrayant. Alors qu’elle a expliqué qu’elle souffre toujours du SSPT, elle a exprimé le désir de faire un pas important pour guérir après la situation.

L’épisode a commencé avec Bookout discutant de ce qu’elle ressentait avec sa mère. Elle lui a dit qu’elle faisait encore des cauchemars environ trois à quatre fois par semaine associés à la fusillade. La mère de trois enfants a mentionné que certains sons et sentiments (comme un sol carrelé) lui font se souvenir de l’incident en question. Bookout n’a pas pu se rendre dans une station-service depuis la fusillade, car les lieux peuvent être déclencheurs pour elle. Son mari, Taylor McKinney, a fait le plein de sa voiture pour elle. Mais, comme elle continue de faire face aux effets de la fusillade, elle a demandé l’aide d’un thérapeute.

Bookout a expliqué la situation à son thérapeute lors d’un appel vidéo. Elle a dit qu’elle envisageait quand elle devrait retourner à une station-service. À son tour, son thérapeute a dit qu’elle ne devrait pas se forcer à aller à une station-service si elle ne se sent pas tout à fait à l’aise avec cela. Le professionnel a dit qu’elle ne devrait y aller que si elle le veut, pas si elle en ressent le besoin. Plus tard dans l’épisode, Bookout a partagé avec son mari ce que son thérapeute lui a dit. Elle ne se sentait pas à l’aise d’aller à une station-service le même jour, mais elle et McKinney en ont visité une plus tard.

La star de Teen Mom a dit qu’elle voulait prendre le contrôle de la situation, c’est pourquoi elle avait l’impression de vouloir aller à une station-service. McKinney a soutenu Bookout, qui a conduit le véhicule jusqu’à une station-service à proximité, à chaque étape du processus. On pouvait voir Bookout devenir visiblement bouleversé alors qu’ils se rendaient à l’emplacement. L’épisode s’est terminé avant que les téléspectateurs puissent voir si Bookout est sorti de sa voiture pour la remplir. Considérant que cela a été une période difficile pour la star de télé-réalité, les téléspectateurs verront probablement cette histoire se dérouler encore plus au fil de la saison. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.