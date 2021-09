Maci Bookout parle de sa relation avec les parents de Ryan Edwards après le drame des retrouvailles

La saison 9B de Teen Mom OG a repris là où les choses s’étaient arrêtées. Cela signifiait que les téléspectateurs ont pu voir ce que Maci Bookout ressentait à propos du drame intense des retrouvailles qui s’était produit entre elle, son mari, Taylor McKinney, et les parents de Ryan Edwards, Jen et Larry Edwards. Quand il s’agit de savoir si elle pourra avoir une relation avec eux à l’avenir après cette réunion, Bookout a déclaré qu’elle n’en voulait pas avec eux pour le moment et, peut-être, à l’avenir non plus.

Bookout est sortie déjeuner avec une de ses amies et, naturellement, le sujet de discussion était les retrouvailles. Elle a raconté à son amie ce qui s’était passé et a dit qu’elle était déconcertée par les actions de Larry, en particulier, disant qu’il les pointait du doigt et élevait la voix. Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils avaient dit à son fils Bentley à propos de la situation, Bookout a déclaré qu’ils avaient dit à la fillette de 12 ans ce qui s’était passé. Elle a également déclaré qu’elle et son mari l’avaient encouragé à leur faire savoir s’il était inquiet de la situation, en particulier en ce qui concerne ce que cela signifie pour sa relation avec ses grands-parents.

Jen et Larry ont pesé sur la question à la maison. Ils ont dit à un producteur qu’ils avaient l’impression d’être entrés dans une “situation hostile” lorsqu’ils sont apparus à la réunion. Alors que Larry était visiblement en colère en racontant le drame, Jen, en larmes, a déclaré qu’ils devaient essayer de s’entendre avec Bookout et McKinney parce que “c’est plus difficile pour Bentley quand nous ne le faisons pas”.

Plus tard dans l’épisode, McKinney a eu une discussion avec Bentley sur tout ce qui s’est passé. Il voulait lui faire savoir qu’il ne voulait pas que l’explosion se produise car il ne voulait pas aggraver quoi que ce soit pour son beau-fils. Mais, il a dit qu’il ne défendait que Bookout et Bentley pendant l’interaction car il se soucie d’eux et les aime tous les deux. Il s’est ensuite excusé auprès de Bentley pour son comportement et le rôle qu’il a joué dans le moment intense des retrouvailles.

Après avoir discuté avec Bentley, McKinney et Bookout ont eu une conversation privée sur tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. McKinney, une fois de plus, a exprimé sa désapprobation quant à la façon dont Jen et Larry ont tout géré. Il a déclaré qu’ils ne devraient exercer aucune pression sur Bentley pour qu’elle rétablisse la relation avec son père, car cette responsabilité incombe à Ryan. Quant à la façon dont ils vont tous aller de l’avant, ils ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs. Bookout a déclaré qu’elle ne voulait pas de relation avec Jen et Larry pour le moment. Elle a poursuivi en disant qu’elle n’était pas sûre de vouloir à nouveau une relation avec eux. Alors que les fans verront probablement comment Bookout, McKinney et Bentley naviguent dans cette situation, ils n’en verront pas plus de Jen, Larry ou du reste de la famille Edwards. Il a été rapporté en mars que la famille Edwards avait été licenciée de Teen Mom OG. Après le premier épisode, ils n’apparaîtront plus dans la série. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.