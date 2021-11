Maci Bookout partage une réponse passionnée à Troll critiquant la bataille du SOPK

La star de Teen Mom, Maci Bookout, est malheureusement habituée à traiter de temps en temps avec des trolls en ligne. Selon The Sun, elle a dû faire face à l’un de ces mêmes trolls qui a critiqué ses luttes contre le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). À son tour, Bookout leur a riposté pour se défendre avec une réponse incroyablement passionnée.

Dans le dernier épisode de Teen Mom OG, Bookout a relaté sa bataille contre le SOPK. Elle a été vue au repos pendant la journée en raison de ses symptômes. Son mari, Taylor McKinney, a expliqué qu’elle devait prendre du temps pour se reposer car elle était également aux prises avec un grave cas d’insomnie en raison du SSPT qu’elle souffrait de la fusillade de la station-service pour laquelle elle était sur les lieux. Un fan a critiqué Bookout sur les réseaux sociaux pour s’être reposé au lieu de faire son « travail ».

« C’est littéralement votre travail de filmer, si je m’étais allongé au lieu de faire mon travail, je serais licencié », a écrit l’individu. « Vous êtes littéralement assis là et blâmez tout sur le SOPK et ce n’est vraiment pas si grave. J’étais à vos côtés pour le défendre, mais vous l’avez transformé en un festival de pleurnicherie. » Bookout a rapidement riposté au troll pour lui dire à quel point elle était déçue de voir leurs paroles. Elle a écrit qu’elle était particulièrement attristée de voir leurs commentaires puisqu’ils ont également déclaré qu’ils combattaient le SOPK.

« Le fait que vous ayez dit que vous aviez le SOPK, puis que vous ayez déclaré que le SOPK n’était » vraiment pas si grave « , me montre que répondre à vos commentaires ignorants est une perte de temps », a écrit Bookout. « Je ne vous souhaite rien d’autre que le meilleur et j’espère que votre parcours PCS continue d’être aussi fluide que possible. » Elle a ajouté dans un tweet de suivi: « J’ai de nombreux emplois et oui, le tournage en fait partie. Je les accomplis tous tous les jours. Savez-vous ce qu’est le rouleau B (je l’ai mentionné ci-dessus)? Je suis sûr qu’ils m’ont filmé dans mon lit se repose. C’est terminer un travail. Aussi curieux d’entendre ce que je blâme pour le SOPK, en plus des symptômes réels ? »

Comme mentionné précédemment, Bookout a parlé de la lutte contre le SOPK dans le récent épisode de Teen Mom OG. Au cours de l’épisode, elle a demandé l’aide de professionnels afin de mieux gérer ses symptômes. Après avoir parlé avec des défenseurs du SOPK, Bookout a apporté certains changements à son mode de vie et, en particulier, a apporté des modifications majeures à son alimentation. Elle a noté qu’elle se sentait mieux après avoir intégré des repas plus sains et bien équilibrés dans son alimentation, mais a déclaré que ce serait toujours un processus.