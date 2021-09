Maci Bookout révèle où elle en est avec la famille de Ryan Edwards

Maci Bookout McKinney garde son cercle intime petit – pour l’instant.

Au printemps dernier, les téléspectateurs ont regardé la star de Teen Mom OG et son mari Taylor Mckinney lutter pour maintenir une relation avec Ryan Edwards et sa famille. En fait, les retrouvailles de la série ont culminé avec une guerre des mots entre Taylor et le père de Ryan Larry Edwards.

Alors qu’une nouvelle saison démarre le mardi 7 septembre. 7, Maci a révélé à E! News que la dynamique familiale est encore un peu compliquée.

“Pour le moment, honnêtement, nous n’avons aucune communication ou relation réelle avec eux”, a-t-elle partagé en exclusivité avec E! Nouvelles. “En ce qui concerne Jen et Larry, je ne sais pas si cela changera ou ne changera pas. Je sais juste ce que je ressens. Je ne veux pas que cela soit forcé.”

L’alun de 16 ans et enceinte a poursuivi: “Je ne veux pas forcer tout le monde à passer à autre chose et à s’en remettre. Je pense que si cela fonctionne et que tout le monde se sent bien pour réparer la relation, alors je suis tout à fait d’accord. Je ne veux tout simplement pas que ce soit quelque chose de forcé ou de contre nature parce que je ne pense tout simplement pas que vous construisez des relations solides ou que vous réparez des relations solides si ce n’est pas authentique. Nous verrons. “