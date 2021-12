Mack Brown et Shane Beamer pourraient se couvrir de mayo

Le Duke’s Mayo Bowl a été l’un des matchs les plus attendus des séries éliminatoires, et pas parce que quiconque s’intéresse particulièrement à ce qui se passe sur le terrain entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Le jeu de boule ACC-SEC ira sûrement bien, mais c’est ce qui se passe après qui tient tout le monde en haleine.

Le coach vainqueur va se faire asperger de mayonnaise.

MAYONNAISE.

Après qu’une glacière régulière de Gatorade ait été jetée sur l’entraîneur-chef du Wisconsin Paul Chryst lorsque les Badgers ont battu Wake Forest en 2020, Internet a été dévasté, le Duke’s Mayo Bowl n’a pas suivi les traces du célèbre Idaho Potato Bowl (frites), Cheez -It Bowl (Cheez-Its) et Tony the Tiger Sun Bowl (Frosted Flakes).

Cette année, nous savions à l’avance que le Duke’s Mayo Bowl n’était pas ouvert pour baigner Mack Brown ou Shane Beamer dans l’épais condiment. Le directeur exécutif du bowl, Danny Morrison, a déclaré dans une vidéo sur Twitter qu’ils feraient un don de 10 000 $ à l’association caritative du choix de l’entraîneur gagnant s’ils acceptaient l’aspersion terrifiante, et Mack Brown et Shane Beamer étaient tous deux d’accord.

Quatre gallons et demi de mayo légèrement diluée attendent le gagnant, et vous devrez passer à l’application ESPN après la remise du trophée.

Le jeu commence à 11h30 HE sur ESPN.

Attachez-vous, les amis.