Mack Roesch a COVID-19 | NowMyism.com

Telemundo Mack Roesch

Tout indiquerait que COVID-19 serait revenu à EXATLON UNITED STATES, et cette fois à l’un de ses participants les plus emblématiques qui espérait encore revenir à une éventuelle sixième saison de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ». Il s’agit de « The Tampa Machine » Mack Roesch, qui aurait été infecté après un voyage qu’il a effectué avec sa petite amie à travers le Moyen-Orient.

C’est ce que Mack Roesch a laissé savoir sur ses réseaux sociaux, où il a raconté en détail la situation dans laquelle il était impliqué et qui aurait entraîné sa contagion du virus qui touche de plus en plus de personnes à travers le monde. Voici ce qu’il a révélé :

Dieu est proche🙏 long message ici : le plan était d’être à la maison aujourd’hui depuis Abu Dhabi Spartan, mais nous avons été arrêtés sur la connexion et avons fait face à de lourdes amendes pour rentrer chez nous, nous avons trouvé de l’aide et finalement payé pour rentrer chez nous à temps , et nous avons fait le nouveau par la loi. Test Covid 24h avant le départ. Je suis Covid positif… 🛌🏪Les lois gouvernementales ici disent que je dois être ici pendant un certain temps jusqu’à ce que je sois Covid négatif dans un test, mais d’abord nous pouvons vaincre cette bataille de la maladie et de la santé avec Dieu. Amen, merci pour les prières. Les messages de soutien sont utiles🥰 il est temps de se reposer et je suis content d’avoir de bons amis proches—— et mon amour @dariannysoto @kelvin_noe_renteria

Lors de ce voyage, Mack Roesch serait accompagné de deux personnes nommées dans son message. Sa petite amie, la Vénézuélienne Darianny Soto, et ni plus ni moins que « El Vaquero » des Contendientes, Kelvin Noe Renteria, qui aurait également pris des vacances au même endroit que Roesch.

Vous ne pouvez pas retourner à EXATLON USA ?

Bien que les portails spécialisés sur Exatlon aux États-Unis aient indiqué que Mack Roesch ferait partie de la liste des participants choisis pour revenir dans le sixième volet, et que Mack lui-même ait exprimé très clairement son désir de revenir, à ce jour rien n’est confirmé. Et voilà que l’aveu qu’il était infecté par le COVID-19 pourrait freiner cet éventuel retour dans les arènes pour un nouveau coup de gloire.

D’après ce que Mack Roesch lui-même a partagé, son état de santé actuel est optimal et il est au repos absolu et maintient la quarantaine requise jusqu’à ce que ses tests soient à nouveau négatifs et selon l’heure, et si c’est vrai, s’il pouvait être de retour dans un nouvelle saison de la compétition, en tenant compte du fait que les 14 jours nécessaires s’écoulent et que ceux-ci ne rentrent pas dans les dates d’enregistrement.

Cela s’est déjà produit à Exatlon. Lors de la compétition au Mexique, l’un des athlètes qui était prêt à s’inscrire a été testé positif au COVID-19 et a dû attendre plusieurs semaines avant de s’inscrire. La vérité est que nous espérons que ce n’est qu’un coup dur dans la carrière de Mack Roesch, et qu’il pourra enfin revenir à la compétition et cette fois, avec tout ce dont il a besoin pour réussir.

Guérissez vite, champion !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires