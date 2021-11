Mack Roesch a envoyé l’inscription à la réalité 2022

Exatlon États-Unis/Instagram Mack Roesch envoie une candidature à la réalité pour 2022

Mack Roesh est un guerrier dans tous les sens du terme, et au fil des ans, « The Machine », comme il est connu parmi ses fans, a montré que pour lui les défis sportifs de haut niveau ne sont pas seulement des passe-temps, mais font partie de sa vie. .

Et c’est pourquoi avec beaucoup d’émotion, l’ex-petit ami de la présentatrice Jessica Cediel, vient d’annoncer qu’il croise les doigts pour être admis dans le groupe des sélectionnés pour une émission de téléréalité sportive en 2022.

Mack a annoncé qu’il avait déjà soumis sa candidature pour participer à la célèbre compétition l’année prochaine, et bien que beaucoup pensaient que c’était son retour à EXATLON États-Unis, l’athlète a précisé qu’il s’agissait d’une réalité avec une plus grande portée nationale, qu’il a avec un beaucoup d’empressement. Il s’agit de la célèbre émission American Ninja Warrior, également de NBC.

« J’ai déjà entré l’application à @ninjawarrior‼️ », a annoncé le blond sur son compte Instagram. S’il vous plaît envoyez-moi vos prières et votre soutien dans la section des commentaires. ❕🔽 #mackroesch #themachine @nbc @telemundo 💥💥💥 ”.

L’athlète a également partagé la preuve qu’il a déjà postulé à la compétition et a montré qu’il a déjà reçu une réponse du programme, où ils lui disent que pour l’instant il doit mettre en pratique le don de saint Job, jusqu’à ce qu’ils communiquent une finale réponse.

Merci d’avoir postulé à American Ninja Warrior. S’il vous plaît, soyez patient. Cela peut prendre plusieurs semaines à traiter. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de l’équipe de casting », lui a répondu l’émission de téléréalité Ninja Warrior.

American Ninja Warriors est une compétition de divertissement sportif où les athlètes se battent pour terminer des défis sur divers parcours d’obstacles à haute difficulté pour atteindre le grand rendez-vous sur le Strip de Las Vegas et devenir le soi-disant «American Ninja Warrior» de chaque saison.

L’émission a commencé en décembre 2009 et dure maintenant depuis 13 éditions, et tandis que Mack reçoit sa réponse finale sur son admission ou non d’ici 2022, le soutien de ses fidèles fans ne s’est pas fait attendre.

« Félicitations », « Oui va Mack, tu peux le faire. (Dale Mack, vous pouvez le faire) Bénédictions (bénédictions) BONNE CHANCE ”,“ la meilleure des chances ”,“ Allons-y avec tout ”et“ Bien, nous vous regarderons de Porto Rico ”, étaient certains des les commentaires de soutien que les fans de l’athlète ont exprimés pour son nouveau rêve.

« J’attendais ça », « Tu es un ninja et tu mérites d’être là » et « Oui Mack, tu vas y arriver et d’ici je t’envoie de bonnes vibrations », ont ajouté d’autres sympathisants de Mack.

Pour le moment, l’athlète attendra la réponse, qui pourrait être donnée début janvier, mais sans aucun doute les bonnes ondes de ses partisans lui seront bien utiles.

