Mack Roesch a une nouvelle petite amie, qui est-ce ?

Telemundo Mack Roesch revient dans la Team Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

L’ancien participant de la quatrième saison de la téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, Mack Roesch, dès sa première participation à la compétition, lors de la deuxième saison, puis dans la cinquième, où il a eu une participation qui a été dépassée par un Une blessure qui a arrêté son chemin qui, sinon, aurait pu le mener à la grande finale, car il ne fait aucun doute qu’il a été l’un des meilleurs athlètes à avoir mis les pieds dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Mack Roesch : athlète et idole

Mais bien que Roesch, aussi bien dans le deuxième que dans le cinquième volet, ait surpris tout le monde avec ses qualités sportives, il en a aussi profité, à l’époque, pour se faire aimer, après avoir conquis la journaliste d’alors de l’émission de compétition, Jessica Cediel.

Les deux avaient une romance sonore qui a même conduit à une demande en mariage qui s’est terminée quelques mois plus tard, et avec cette rupture est venue une série de va-et-vient des deux parties qui ont fait les gros titres et la presse du cœur partout, et même, a déclenché un bataille acharnée pour la bague de fiançailles qu’à ce jour, on ne sait pas si Jessica est finalement revenue.

Après tout le scandale, Jessica et Mack ont ​​pris la décision de ne plus aborder le sujet publiquement et ont tous deux entrepris des projets différents. Mack Roesch est revenu sur la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, et Cediel, pour sa part, dirige différentes émissions de télévision dans sa Colombie natale et en même temps, entreprend divers projets avec ses sœurs.

Bien que du côté de Mack, bien qu’il soit resté célibataire, le jeune expert en obstacles a été lié à la star portoricaine Maripily, mais ce n’est que récemment, lorsque Roesch a révélé que son cœur est occupé par une belle fille nommée Darianny Soto , qui est avocate et avec qui on la voit profiter de moments différents, typiques d’un jeune couple.

Avec le message “Ce sont les bons jours” et différents hashtags faisant allusion au couple, Mack Roesch a révélé au monde qu’il est amoureux et l’avis de ses followers n’a pas attendu. Alors que beaucoup l’ont félicité pour cette nouvelle relation et pour la beauté de la fille qui l’accompagne, d’autres followers du célèbre athlète assurent qu’elle est “identique à son ex Jessica Cediel”.

Mais Darianny, la nouvelle petite amie de Mack, n’a eu que des remerciements à tous ceux qui leur ont adressé leurs meilleurs vœux : « Messieurs !!! Je suis amoureuse de Mack Roesch et de ses jolis commentaires ! OMG, vous êtes très spéciaux !! Mon Insta est en panne en ce moment, mais je vous promets un live bientôt pour que vous puissiez me rencontrer !! Bisous bénédictions », a-t-il assuré, auquel Mack a seulement répondu : « Mon amour. »

Quoi qu’il en soit, nous espérons qu’avec cette nouvelle romance avec Darianny, Mack Roesch trouvera toute la paix qu’il recherchait chez un partenaire qui le comprend et avec qui il pourra se lier comme jamais auparavant.

Félicitations au couple !

