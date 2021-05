Mack Roesch envoie un message à la Colombie Qu’a-t-il dit?

Telemundo Mack Roesch revient dans l’équipe Famosos lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Quand on parle de participants emblématiques des cinq saisons du programme de compétition Telemundo, Exatlon United States, Mack Roesch, surnommé «The Machine» de Tampa, Floride, est l’une des principales. Le jeune homme s’appelle ainsi pour une raison, sa façon impeccable de faire les circuits lors de son premier pas à Exatlon, puis dans la cinquième saison, où il était imparable jusqu’à ce qu’une blessure comprenant trois ligaments déchirés de l’épaule, ait ralenti son chemin.et il devait sortir pour se concentrer sur sa santé.

Mack et la Colombie: une relation étroite

L’athlète de 32 ans qui a également été nommé «roi des obstacles» en raison de sa carrière dans un autre programme de compétition, American Ninja Warrior, a parcouru les arènes de la République dominicaine pour la première fois lors de la troisième saison d’Exatlon United States , où il a marqué l’histoire en devenant le premier participant sans racines latino-américaines.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de très bien connaître ses compagnons, la culture latine et même de conquérir le cœur d’une Colombienne. Lors de sa première tournée de la compétition, l’athlète de Tampa a fixé ses yeux sur la journaliste de la compétition de l’époque, la Colombienne Jessica Cediel, et rapidement, après son départ, ils ont tous deux crié leur amour au monde, une relation qui, depuis le début, était très médiatique.

À ce stade, ce n’est un secret pour personne que l’amour profond entre Jessica et Mack tel qu’il est venu, fugitivement, même avec un engagement inclus, est également parti. Quelques mois seulement après que Mack ait proposé à la fille, et qu’ils aient partagé la bonne nouvelle avec le monde, la relation a pris fin et aucun des deux ne voulait en savoir plus sur l’autre.

Les combats entre les deux, qui ont été discutés ouvertement dans des programmes cardiaques aux États-Unis, ont atteint le point de contester la bague de fiançailles, Mack a allégué que Cediel avait refusé de la livrer, et son histoire était qu’elle avait dû quitter les États-Unis pour problèmes de santé, l’affaire ne s’est pas bien terminée et ce qui était un très bel amour qui est né dans les sables d’Exatlon, s’est transformé en une forte inimitié.

Mack Roesch envoie un message à la Colombie Qu’a-t-il dit?

Parallèlement à ses prouesses athlétiques, il y a une caractéristique immuable de Mack Roesch et c’est sa profonde foi chrétienne. Le jeune homme partage constamment des passages de la Bible à travers ses réseaux sociaux et donne également des conseils et des phrases de motivation liés à la religion.

C’est pourquoi, compte tenu de la crise politique complexe que traverse la Colombie, le pays de Jessica Cediel, Mack Roesch, montrant que ses frictions avec la fille sont indépendantes de ses sentiments, a décidé de prononcer un message court mais sincère sur le réseaux comme signe de soutien au pays. «Colombie, je t’aime et je te bénis», a-t-il dit, en l’accompagnant d’un verset du texte sacré qui se lit comme suit: «La gloire et la lumière de Dieu brillent sur ma nation (Esaïe 60: 2).

Les réponses avec des messages de soutien et de gratitude ont été immédiates. “Merci 💯🇨🇴💯💛💙❤️” C’était le sentiment commun de beaucoup de ses followers qui, avec Mack, s’unissent d’une seule voix pour le bien-être et la paix rapide pour le pays sud-américain.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires