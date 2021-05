Mack Roesch : Est-ce que les gens veulent que je revienne à EXATLON ?

Telemundo Mack Roesch revient dans l’équipe Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

S’il y a un athlète qui a eu une carrière particulière à Exatlon aux États-Unis, c’est bien le membre de la Team Famosos, Mack Roesch. L’athlète originaire de Tampa, en Floride, expert en steeple-chase, s’est démarqué dans l’histoire de la compétition comme l’un des athlètes les plus complets, faisant toujours une démonstration de prouesses athlétiques impeccables, qui vont de pair avec une bonne attitude qui a constamment démontré avec tous ses pairs.

Mais pas tout, ça peut toujours bien tourner, et si Mack Roesch, grâce à sa performance est devenu un favori du public du programme de compétition, ce sont les blessures sur les circuits qui ont mis un frein à une carrière qui autrement, on ose assurer qu’il l’aurait emmené jusqu’au dernier grand soir de la compétition dans les deux opportunités qu’il s’est présentées, la deuxième et la cinquième tranches.

Ses espoirs reposent sur la cinquième saison

Depuis le début de la cinquième édition d’Exatlon États-Unis et qu’il est devenu connu que Roesch serait l’un des athlètes à revenir dans les arènes de la République dominicaine pour atteindre la gloire, sa détermination parlait d’elle-même et Mack s’est confortablement positionné aux premières places de la table de performance, mais malheureusement, l’histoire s’est répétée à nouveau, et une rupture du ligament à l’épaule a mis fin à un chemin qui l’aurait autrement amené très près de soulever ce trophée qui le nommerait vainqueur.

A l’époque, Mack est resté du banc soutenant ses coéquipiers de la Team Famosos dans l’espoir de revenir en temps voulu mais, le présentateur Frederik Oldenburg l’a informé que son temps de récupération dépassait les taxes pour la production d’Exatlon États-Unis en ce qui concerne la récupération de blessures, il a donc dû quitter le programme de compétition et se concentrer sur son prompt rétablissement.

Prêt à retourner sur EXATLON ?

Roesch a profité de cette sortie pour grandir émotionnellement, prendre soin de lui et se remettre de sa blessure. Cela a pu être vu de près par ses followers sur les réseaux sociaux, où “The Machine”, comme il est surnommé, n’a jamais cessé d’augmenter progressivement les entraînements qui le conduiraient à une récupération absolue. De plus, en bon athlète, Mack comprend que même si l’exercice peut parfois vous blesser, il peut presque toujours vous guérir, et il l’a pris de cette façon.

Les gens veulent-ils que je revienne?

Depuis qu’il est à nouveau actif, Mack Roesch a exprimé son souhait de revenir à la cinquième saison d’Exatlon USA. Bien que ce soit une saison sans précédent, où des situations jamais vues dans l’histoire de la compétition se sont produites, un renfort ou un retour de Mack Roesch à ce stade serait très difficile. C’est pourquoi le premier « gringo » du concours a fait un sondage auprès de ses followers, s’ils aimeraient le revoir dans cette cinquième édition, ou dans une prochaine, et voici ce à quoi les followers ont répondu :

Les options étaient de savoir s’ils aimeraient le voir revenir maintenant, ou dans une éventuelle sixième saison et le résultat était: 57% aimeraient le voir revenir dans la saison en cours et 43% dans la prochaine. Roesch en a parlé avec enthousiasme :

merci à tous d’avoir parlé et ça s’annonce assez proche de presque 50/50 avec cette saison de @exatlonestadosunidos en tête des votes, je peux être d’accord avec les deux groupes, je vous aime tous merci famille❤️🎯❤️🥇🦾💨💨 # exatloneeuu Les dieux ne seront pas les miens Amen 🙏

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir Mack récupéré, et dans une compétition comme celle-ci, tout peut arriver. Souhaitez-vous le revoir ?

