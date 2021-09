Mack Roesch Retournerez-vous à EXATLON USA ?

Telemundo Mack Roesch revient dans la Team Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

Quand on parle de participants emblématiques de l’histoire de la réalité sportive Exatlon États-Unis, il y a toujours un nom qui revient. Il s’agit de Mack Roesch, l’athlète natif de Tampa, en Floride, qui s’est mérité le surnom de « la machine » pour avoir maintenu sa force et sa précision à chaque passage à travers les circuits de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Nous l’avons vu pour la première fois dans la deuxième saison d’Exatlon États-Unis, puis à son retour dans le cinquième volet, mais tout comme sa dextérité est restée inchangée, il y a aussi un facteur qui n’a pas changé ; blessures, qui l’ont obligé à deux reprises à quitter Exatlon États-Unis pour se concentrer sur son rétablissement et apparemment, à deux reprises, il s’est très bien rétabli, comme nous l’avons déjà vu sur les réseaux sociaux démontrer ses prouesses athlétiques dans la pratique qu’il a constamment effectue de la maison.

Une seconde chance

Lorsqu’il est revenu dans les arènes de la République dominicaine, où se déroulent les enregistrements d’Exatlon aux États-Unis, Mack Roesch était déterminé à gagner, et ses compétences l’ont prouvé. Le champion d’obstacles, dès son arrivée, s’est rapidement placé en tête du classement, laissant entendre que “The Machine” était de retour avec un seul nord, pour soulever le trophée dans le circuit final, et recevoir le prix ultime de 200 000 $. comptant, et les faits semblaient pencher en sa faveur !

Mais dans une saison où les blessures ont pris une place prépondérante, Mack n’a pu y échapper et une rupture des ligaments de son épaule a mis fin au rêve, mais pas à la discipline de cet athlète, qui a concentré toutes ses énergies sur la récupération pour retour.

La prochaine saison d’EXATLON USA sera-t-elle de retour ?

Le portail spécialisé dans les informations sur les différentes saisons d’Exatlon États-Unis, Madison Entertainment, a publié une vidéo dans laquelle Roesch est vu dans un circuit rigoureux très similaire à ceux qu’il a fait en République dominicaine lorsqu’il faisait partie d’Exatlon États-Unis, et le Mack lui-même n’a jamais caché son envie de revenir dans la compétition et ainsi réaliser le rêve qu’il avait il y a plusieurs années : être sacré vainqueur.

On sait que les fans d’Exatlon aux États-Unis ont demandé à plusieurs reprises que dans une éventuelle sixième saison de la compétition, seuls les nouveaux athlètes assistent aux duels et non aux guerriers des saisons précédentes, et dans les commentaires de cette vidéo, il semble que ce sentiment aurait changé, car si certains veulent qu’il revienne, d’autres soulignent qu’il a déjà eu deux blessures, et risquer une autre pourrait causer des dommages permanents à son corps.

“Mack nous t’aimons dans la 6ème saison” a indiqué un adepte, auquel un autre s’est joint, en disant: “Wepa comme c’est bon le champion de la 6ème saison”, tandis que les autres mettent la trajectoire de Mack dans Exatlon comme preuve, “Le mal qu’il a max ça quand le but est donné il passe jusqu’à 4 ou 5 fois et finit par lire et pour cette raison il n’a même pas atteint les 8 finalistes.”

Bien que nous ne sachions toujours pas si Roesch ferait effectivement partie des athlètes revenant à Exatlon aux États-Unis pour la prochaine saison, nous espérons qu’il sera complètement rétabli pour faire face à tout défi qui pourrait survenir à l’avenir.

Allez-y, championne !

