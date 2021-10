Mack Roesch se bat avec un athlète dans Spartan 2 : Vidéo

Telemundo Mack Roesch

Mack Roesch est sans aucun doute devenu l’un des athlètes les plus aimés et les plus populaires qui ont traversé les différentes saisons d’EXATLON États-Unis, et tandis que les rumeurs grandissent selon lesquelles la sixième saison de l’émission de téléréalité Telemundo pourrait être une rencontre VIP avec les meilleurs qui ont été dans Au programme, dont le blond, le sportif fait toujours l’actualité.

Et cette fois, les adeptes du soi-disant « Roi des obstacles », 34 ans, ont été impressionnés en observant un combat que l’ancien participant d’EXATLON a eu avec un athlète de renom, avec lequel il a mesuré la force, et qu’il a littéralement laissé allongé sur le sol. après avoir montré sa puissance et lui avoir appliqué une touche de luxe.

C’est Mack lui-même qui a partagé sur son Instagram la vidéo de son combat, qui s’est avéré faire partie de la deuxième saison de l’émission Spartan 2.0, où 16 athlètes s’affrontent pour le jackpot, et où l’athlète a volé des éloges pour sa force. et dévouement.

« Spartan 😳😳 # SpartanGames2 @usafspecwarrecruiting », tel était le commentaire que Roesch accompagnait sa publication, ce qui lui a immédiatement valu des éloges même de la part de son concurrent et des autres concurrents et du public qui le suit.

« Je peux encore sentir ma poitrine / mon cou quand je regarde cette vidéo ! 😜 », a déclaré le Canadien Ryan Atkins, que Roesh a renversé, et qui a remporté la compétition l’année précédente.

L’ancien concurrent d’EXATLON a déclaré qu’il était très heureux de participer à ce nouveau défi dans sa carrière et a souligné la fierté de pouvoir rivaliser avec des athlètes puissants comme Atkins.

« 💥🏃‍♂️🤼 Rien que de l’amour pour le sport @spartan et ces incroyables athlètes guerriers 🦾 @ryanatkinsdiet # spartangames2 #wrestling #wrestler », a déclaré Mack dans un message à son concurrent.

La vidéo et la publication de l’athlète né à Tampa, en Floride, ont provoqué une telle fureur parmi les fans qu’en quelques heures seulement, il a dépassé les 125 000 vues et généré toutes sortes de commentaires et d’éloges.

« Honorable! Un grand respect aux athlètes qui concourent! L’expérience n’a pas de prix ! », « La machine Mack est la meilleure », étaient quelques-unes des phrases partagées par les adeptes de l’athlète.

Après son passage à EXATLON, Telemundo a décrit Mack Roesh comme un athlète exceptionnel « dans les compétitions de course à obstacles et les compétitions de course spartiate, ainsi que dans des émissions de télévision telles que American Ninja Warrior ».

Et malgré le fait que l’athlète, qui lors de la troisième saison d’EXATLON a atteint la demi-finale, lorsqu’il a été éliminé par Alberto « El Venado » Medina, qui a remporté la compétition, ne parle pas très couramment l’espagnol, avec sa puissance et son caractère, il est devenu sait mettre dans la poche le public d’EXATLON qui ne cesse de le suivre, comme cela se passe sur ce nouveau terrain de luttes.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires