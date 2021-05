Mack Roesch: Voulez-vous revenir à EXATLON USA?

Telemundo Mack Roesch revient dans l’équipe Famosos lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Au cours des cinq saisons d’Exatlon USA, de graves blessures ont marqué le sort des athlètes. Nous vivons tous de très près le cas de Denisse Novoa lors de la deuxième saison, dont la blessure difficile l’a empêchée de participer à la finale et l’a amenée à quitter la compétition à deux pas d’être couronnée vainqueur, et cette saison, la cinquième, nous en avons été témoins. de première main, de longues files de blessés qui ont dû quitter la compétition et se concentrer sur le rétablissement de leur santé. Exatlon United States est un défi de corps, d’âme et d’esprit!

Mack Roesch: Une blessure a ralenti son chemin

L’un des cas les plus récents, et on oserait dire que le plus notoire, est celui de l’athlète surnommé “The Tampa Machine”, Mack Roesch. Nous avons rencontré Mack lors de la deuxième saison de la compétition alors qu’il progressait sans arrêt jusqu’à ce qu’une blessure s’interpose entre lui et sa route vers la victoire. Nous l’avons revu dans le fameux “Tournament of Seasons” de la quatrième édition, et tout indiquerait que dans la cinquième tranche, Mack serait l’un de ceux qui atteindraient la grande finale, mais cela ne s’est malheureusement pas produit.

Une fois de plus, une blessure mettrait un frein brusque à la carrière de Roesch, dans ce cas, la production d’Exatlon United States suivait tous les protocoles nécessaires pour garantir la santé de l’athlète, qui était depuis plusieurs semaines du banc soutenant l’équipe Famosos, que jusqu’à un jour, le présentateur Frederik Oldenburg, l’a informé qu’il avait trois ligaments de l’épaule déchirés, il devrait donc définitivement se retirer de la compétition pour se concentrer sur sa rééducation et sa prochaine récupération. Avec son départ, Mack a quitté la Team Famosos sans son homme le plus fort.

Apparemment, bien que Mack Roesch ait dû quitter la compétition, son influence est restée dans l’équipe rouge, car ils ont maintenu une séquence de victoires très puissante et durable, il ne fait aucun doute qu’ils sont très bien assemblés.

Mack souhaite-t-il retourner chez EXATLON aux États-Unis?

Depuis son départ malheureux de la cinquième saison d’Exatlon United States, Mack Roesch a été très actif sur les réseaux sociaux, menant ses followers par la main dans son processus de rééducation et partageant chaque instant de sa vie, ses routines d’exercices, ses visites chez les médecins et même sa foi en Dieu, à laquelle il attribue son rétablissement optimal.

Mais maintenant, Mack a clairement indiqué à travers une photo sur son profil Instagram qu’Exatlon United States était un problème en suspens et il le voit comme cet obstacle qui n’a pas encore été surmonté.

Dans l’image, avec la couleur rouge, emblème de la Team Famosos, prédominant, Mack Roesch est vu à un moment donné à Exatlon United States, avec le message suivant: «Merci à @_alessgt pour la retouche de la photo et à @exatlonestadosunidos et @ Telemundo pour l’opportunité, j’espère pouvoir continuer l’aventure de mes rêves et être couronné vainqueur très prochainement.

Le soutien est intervenu quasiment instantanément, les messages ont été immédiats: “Si you Mack tu dois retourner à exatlon USA 🇺🇸 et gagner en tant que champion d’exatlon USA 🇺🇸 2021 ou 2022 🏆🥇”, a déclaré l’un de ses followers.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlon États-Unis

Chargement d’autres histoires