Mackage choisit un nouveau PDG – WWD

Mackage, la marque canadienne la plus connue pour les vêtements d’extérieur de luxe, a nommé la vétéran de la mode Tanya Golesic au poste de directrice générale, ajoutant des talents à l’équipe pour soutenir les initiatives de croissance.

Golesic succède au fondateur de Mackage, Patrick Elfassy, ​​devenu président exécutif. Elfassy est le frère du fondateur de Mackage, Eran Elfassy.

« L’approche axée sur les résultats de Tanya renforcera la désirabilité de la marque grâce à un marketing numérique innovant, des assortiments de produits ciblés et une expansion internationale sur les marchés clés. Tout cela servira à accélérer la trajectoire actuelle de la marque », a déclaré Patrick Elfassy dans un communiqué.

“J’ai toujours eu une profonde admiration pour Mackage”, a déclaré Golesic à WWD, ajoutant qu’elle connaissait les frères Elfassy depuis de nombreuses années. « Patrick a dit que c’était le moment pour nous d’amener Mackage sur une plus grande plate-forme. Il a dit que c’était quelque chose dans lequel je serais très bien.

Golesic, un Canadien vivant à New York, a auparavant été pendant cinq ans président des Amériques pour Jimmy Choo. Elle est reconnue pour avoir généré des collaborations de haut niveau pour la marque Jimmy Choo, y compris celles avec Off-White et Timberland, et en tant que membre de l’équipe de direction de Choo, elle a participé à la vente de la société à Capri Holdings Ltd.

En février 2021, WWD a annoncé que Golesic deviendrait en avril de cette année présidente mondiale des femmes pour Michael Kors, qui fait partie de Capri. Une porte-parole de Mackage a déclaré à WWD que Golesic “ne pouvait pas laisser passer l’incroyable rôle de PDG mondial chez Mackage”. Kors n’a pas encore rempli le rôle des femmes que Golesic a laissé derrière lui.

Plus tôt dans sa carrière, Golesic était directrice commerciale mondiale chez Canada Goose, une autre marque de vêtements d’extérieur haut de gamme. Là-bas, elle a aidé à recontextualiser Canada Goose avec des placements de produits et des partenariats avec des marques de mode de luxe, dont Marc Jacobs. Golesic a également occupé des postes de direction chez Marc Jacobs International, The Jones Group et Ralph Lauren Corp.

Golesic a déclaré à WWD que son programme serait d’augmenter la distribution en gros, l’empreinte de la marque au détail et le commerce électronique.

Elle a également déclaré: “Il existe d’énormes opportunités autour de la narration de la marque”, suggérant un marketing plus agressif à venir. “Il y a tellement de choses positives à propos de Mackage qui n’ont pas été dites.”

Golesic a déclaré que la société cherchait à développer une empreinte commerciale à Paris, Londres, Milan, Tokyo, Hong Kong et la Corée du Sud, où la société n’exploite pas encore de magasins. « Nous ouvrirons des magasins en Europe et en Asie au cours des trois prochains mois – une poignée. » Elle a dit qu’il était trop tôt pour préciser les futurs sites.

Mackage exploite 11 magasins, au Canada et aux États-Unis

En outre, « nous continuerons à déployer l’empreinte commerciale dans une version pop-up, de manière opportuniste », dans les domaines skiables, tels que Aspen, Colorado et les Alpes françaises. Ce seraient des marchés tests pour d’éventuels magasins permanents.

La société privée Mackage vend également en gros à Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Holt Renfrew, Bloomingdale’s et Nordstrom, entre autres magasins, effectue du commerce électronique et est vendue dans plus de 40 pays à travers le monde.

Sur le front des marchandises, Golesic a noté que la société a lancé une collection capsule de chaussures l’année dernière et en fera une autre cet automne. D’autres lancements de catégories sont envisagés, bien que Golesic ait déclaré qu’elle ne pouvait pas encore préciser lesquelles. « Nous avons juste besoin de prendre un peu de temps et de comprendre comment nous le planifions. Nous voulons être super authentiques », a-t-elle déclaré.

La catégorie la plus importante pour l’entreprise reste les vêtements d’extérieur de luxe. Les styles ont des caractéristiques de performances techniques telles qu’être hydrofuges, coupe-vent et respirants. Du prêt-à-porter et des accessoires de style sport/sport sont également proposés. « Vous constaterez un changement important au fur et à mesure que vous continuerez avec un rtw plus actif, ainsi que des accessoires et des chaussures. »

Lorsqu’on lui a demandé si les températures inhabituellement élevées récemment en Amérique du Nord et en Europe ont entravé les ventes de vêtements d’extérieur, Golesic a répondu : « Absolument pas. Mackage propose un très large assortiment », ajoutant que l’assortiment propose des vêtements d’extérieur en duvet léger et plus épais, des vêtements d’extérieur dans d’autres matériaux tels que la laine et le cuir, et couvre toute la gamme des vêtements de pluie aux vêtements de ski.

Golesic a déclaré que la société avait des indications précoces qu’il y avait un retour aux vêtements d’extérieur pour compléter une tenue et que la société avait pour l’automne une nouvelle collection “Cloud” en duvet. « C’est très, très léger, chaud et fonctionnel. On a presque l’impression de s’envelopper dans un énorme nuage.

« Mackage a la capacité d’innover au plus haut niveau en termes de fabrication, de matériaux et de durabilité, avec une distribution et une reconnaissance de la marque à l’échelle de manière significative », a déclaré Golesic.