MacKeeper aide votre Mac à fonctionner comme neuf

Votre Mac est un ordinateur formidable et devrait vous offrir des années de service et de plaisir. Parfois, cependant, il nécessite un peu d’entretien périodique. Une mise au point, si vous voulez. Les fichiers journaux s’accumulent, vous devez vider la corbeille, les fichiers restants encombrent votre Mac. Sans parler de la menace des virus et des logiciels malveillants. Une suite d’outils pour répondre à ces besoins est MacKeeper. Jetons un coup d’œil à ses performances.

Un passé malheureusement négatif

Je sais que beaucoup d’entre vous ont de l’animosité et de la méfiance envers MacKeeper. Dans le passé, les spécialistes du marketing vendaient le logiciel sur la base de mensonges et de tromperies. Comme indiqué précédemment, les personnes à l’origine de la suite MacKeeper le reconnaissent et ont modifié leurs politiques concernant les commerçants affiliés.

Les développeurs ont consacré des centaines d’heures à faire de MacKeeper le logiciel de maintenance le plus sécurisé et le plus performant pour Mac. Pour ne pas gâcher le reste de ma critique, mais je pense que le travail acharné a porté ses fruits.

La mise au point hebdomadaire du Mac

Utilisé dans sa totalité régulièrement, l’analyse « Find & Fix » de MacKeeper peut aider votre ordinateur à fonctionner au mieux. Cette option examine tous vos processus, applications, dossiers et fichiers en cours d’exécution pour détecter les problèmes qui se cachent. La plupart des suggestions sont valables, mais vous devriez certainement regarder ce que la suite d’outils recommande.

L’analyse de sécurité recherche les logiciels publicitaires, les virus et les menaces en ligne. Si vous n’activez pas la protection en temps réel de MacKeeper, cette section de l’analyse vous rappellera à chaque fois son importance. Je ne conteste pas que la protection en temps réel contre les virus et les logiciels malveillants est importante, mais cette fonction peut ralentir un peu votre Mac. C’est une évidence avec toute protection antivirus en temps réel. Cependant, cela est particulièrement visible lorsque vous lancez une application pour la première fois et peut empêcher votre Mac de répondre pendant plusieurs minutes.

La prochaine partie du quatuor de tâches de mise au point de l’analyse est le nettoyage. Cela recherche les fichiers inutilisés, les journaux que vous pouvez purger, les fichiers en double, les applications inutilisées… vous obtenez l’image. Cela fonctionne assez bien et m’aide régulièrement à libérer des gigaoctets d’espace sur le stockage SSD interne limité de mon Mac mini.

La confidentialité est également importante et MacKeeper ne l’ignore pas. La suite comprend ID Theft Guard, qui analyse vos adresses e-mail pour leur inclusion dans les violations de données. StopAd, lorsqu’il est activé, bloquera les publicités en ligne, empêchera les trackers de vous suivre et vous aidera à naviguer plus rapidement. Cet outil comprend des extensions pour Safari et Chrome. MacKeeper comprend également un VPN, répertorié sous Private Connect. Vous pouvez choisir des serveurs VPN aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans d’autres pays.

Enfin, Find & Fix vous aide à optimiser les temps de démarrage de votre Mac. Il recherche les applications que vous avez configurées pour se lancer automatiquement ainsi que celles nécessitant des mises à jour, et fait des recommandations pour aider à accélérer ces redémarrages.

Nettoyer ce que les autres ont laissé derrière eux

Pour moi, la partie la plus utile de MacKeeper est peut-être sa capacité à creuser profondément dans mon stockage et à nettoyer ce qui n’a plus besoin d’être là. MacKeeper va bien au-delà du simple vidage de la corbeille.

Lorsque le logiciel analyse votre stockage, il recherche également les fichiers restants des applications désinstallées, les fichiers journaux, les applications inutilisées pouvant être supprimées et les caches. Une fois l’analyse terminée, vous pouvez demander à MacKeeper de supprimer ces fichiers automatiquement ou de choisir lesquels supprimer.

C’est une aide énorme, en particulier pour les Mac avec des périphériques de stockage SSD plus petits. Avant de commencer à utiliser MacKeeper, mon Mac mini manquait régulièrement d’espace disque malgré l’utilisation de l’outil Gérer le stockage de macOS chaque semaine.

MacKeeper fournit un certain nombre d’autres outils qui pourraient s’avérer très utiles. Le programme de désinstallation intelligent peut vous aider non seulement à supprimer les applications que vous n’utilisez pas, mais également la bibliothèque et les fichiers de préférences qu’ils ont cachés ailleurs sur votre Mac.

La fonctionnalité Private Connect, un client VPN, peut également être très utile. Il vous permet de naviguer avec une connexion sécurisée même à partir de points d’accès Wi-Fi publics. Puisqu’il vous permet de choisir l’emplacement de votre serveur VPN, vous pouvez le configurer pour qu’il navigue de près de chez vous, même sur des continents éloignés.

Dernières pensées

Dites ce que vous voulez sur le passé historique de MacKeeper, le logiciel est mature et stable. Le personnel d’assistance derrière la suite est très réactif, aidant à répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir sur les actions ou les recommandations de MacKeeper.

Ma seule vraie plainte au sujet de la mise au point offerte par la suite est l’insistance de Find & Fix pour que la protection antivirus en temps réel soit activée. Même lorsque tout le reste est en bon état, MacKeeper insistera sur le fait que votre Mac n’est pas protégé si vous n’allumez pas tout. Je suppose que c’est une déclaration précise, mais je préférerais voir quelques degrés ici au lieu de simplement « Protégé » ou « Non protégé ».

En guise de plainte secondaire, ou peut-être simplement un élément de liste de souhaits, il n’y a pas d’application iOS associée. Je serais ravi de pouvoir utiliser le serveur VPN depuis mon iPhone ou de vérifier les violations de données en déplacement.

Pour maintenir la durée de vie et la convivialité de votre Mac, c’est certainement un bon choix. Aucun logiciel n’est parfait, mais l’équipe derrière MacKeeper n’est pas convaincue qu’elle ne peut pas faire en sorte que la suite d’outils prouve que cet axiome est faux. Ils ont apporté le logiciel de maintenance assez loin depuis ses débuts. Il est certifié par AppEsteem, répondant à un ensemble strict de normes de service client. La suite d’outils est également notariée par Apple, garantissant aux utilisateurs que le logiciel est vérifié par Apple pour s’assurer qu’il n’y a pas de composants malveillants intégrés.

Société: MacKeeper

Liste des prix: À partir de 5,20 $ par mois

macOS 10.11 ou version ultérieure100 Mo d’espaceÉvaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:Nettoie sans effort les fichiers restants sur votre Mac Aide à supprimer complètement les applications inutilisées Offre une protection VPNLes inconvénients:L’analyse hebdomadaire insiste sur le fait que Mac n’est pas protégé si vous n’activez pas l’analyse antivirus en temps réelLa protection antivirus en temps réel peut ralentir Mac pendant de longues périodes lors du lancement d’un logiciel nouvellement installéAucune application compagnon iOS