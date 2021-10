Mackenzie McDonald se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 à Moscou

20/10/2021

Le à 15:00 CEST

Mackenzie mcdonald, américain, numéro 55 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou en une heure et vingt-quatre minutes pour 6-3 et 6-4 à Yoshihito nishioka, joueur de tennis japonais, numéro 78 de l’ATP. Avec ce résultat, McDonald obtient la place pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou.

Pendant le match, McDonald a réussi à briser le service de son rival 3 fois, a obtenu 57% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 67% des points de service. Quant au joueur de tennis japonais, il a réussi à casser le service une fois et sa donnée d’efficacité est de 63%, une double faute et 62% de points obtenus au service.

Le prochain match qui aura lieu demain, jeudi à partir de 9h00 heure espagnole, correspond aux huitièmes de finale du championnat et le joueur américain et le joueur de tennis français s’affronteront. Guillaume Simon, numéro 117.

La célébration du tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 39 joueurs de tennis participent au championnat, dont 28 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.