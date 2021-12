MacKenzie Scott dit « pas de signe dollar cette fois » alors qu’elle trouve une nouvelle valeur dans le sens de la philanthropie

MacKenzie Scott. (Photo Elena Seibert)

MacKenzie Scott fait une pause dans les articles qui ont fait la une des journaux sur les cadeaux de plusieurs milliards de dollars qu’elle a offerts à des œuvres caritatives au cours des deux dernières années pour offrir à la place une leçon sur ce que signifie vraiment la philanthropie.

Dans un essai mercredi intitulé « Pas de signe dollar cette fois », Scott comprend le sens du mot qui est venu pour la décrire ainsi que d’autres personnes extrêmement riches qui font preuve de générosité en donnant de grosses sommes d’argent.

Scott fait exactement cela depuis le divorce du fondateur d’Amazon Jeff Bezos en 2019 et est devenu l’une des personnes les plus riches de la planète. Dans le cadre de son engagement envers le Giving Pledge, dans lequel les riches s’engagent publiquement à donner la majorité de leur richesse à la philanthropie, Scott a donné 1,67 milliard de dollars en juillet 2020 ; 4 milliards de dollars en décembre 2020 ; et 2,7 milliards de dollars en juin dernier.

Mais comme elle le dit maintenant, assez avec les signes du dollar, et elle fait tout son possible dans son essai pour ne même pas les utiliser lorsqu’elle propose des chiffres monétaires liés à des choses telles que les dons, les salaires ou le travail.

Au lieu de cela, Scott veut que les lecteurs trouvent de la valeur dans la vraie définition de la philanthropie et comment elle s’applique à beaucoup, beaucoup plus d’entre nous que les simples impulsions humanitaires du 1%.

La définition actuelle du dictionnaire, qu’elle appelle « inclusive et belle », définit la philanthropie comme « l’amour de l’humanité » ; « le désir de promouvoir le bien-être d’autrui » ; « don généreux d’argent à de bonnes causes » ; et « œuvre de bienfaisance pratique ».

« Quand les riches sont-ils devenus les seuls à avoir le « désir de promouvoir le bien-être des autres » ? » demanda Scott. « Qu’est-ce qu’un ‘don d’argent plus généreux pour de bonnes causes’ – 100 dollars de quelqu’un qui gagne 50 000 par an, ou 100 000 de quelqu’un avec 50 millions en banque ? Comment le seul « œuvre de bienfaisance pratique » digne d’être reconnu est-il devenu des chèques ? »

Il semble que Scott termine l’année avec des cadeaux à peut-être des dizaines ou des centaines d’organisations, comme elle l’a fait trois autres fois. Mais elle laisse à ces organisations le soin d’attirer l’attention sur elles-mêmes et sur tout montant qu’elles ont reçu.

Combien ou combien peu d’argent change de mains n’en fait pas de la philanthropie. L’intention et l’effort en font de la philanthropie. Si nous reconnaissons ce que tout cela a en commun, il y en aura plus. C’est pourquoi je continue à qualifier ce que je fais de « donner », un mot encore utilisé pour décrire ce que les humains ont fait de leur temps, de leur concentration, de leur nourriture, de leur argent et de leur confiance pour s’élever les uns les autres pendant des milliers d’années. C’est aussi pourquoi je n’inclus pas ici les sommes d’argent que j’ai données depuis mes précédents messages. Je veux laisser chacune de ces équipes incroyables parler d’abord pour elles-mêmes si elles le souhaitent, dans l’espoir que lorsqu’elles le feront, les médias se concentreront sur leurs contributions plutôt que sur les miennes.

Scott a déclaré que les personnes financièrement riches et leurs contributions au bien-être des autres ne méritent pas l’attention disproportionnée qui leur est accordée. Elle totalise plus de 1 000 milliards de dollars de dons caritatifs rien qu’aux États-Unis, ce qui « dépasse de loin les contributions du petit segment de la population encore reconnu et appelé familièrement » philanthropes « . »

Ce qui se perd dans l’accent mis sur les ultra-riches, ce sont les dons informels de personne à personne, ou les discours et manifestations humanitaires qui ont tous deux une valeur sociale et économique « énorme », a déclaré Scott.

Elle a conclu que son « approche de la philanthropie n’est pas la seule voie. C’est juste celui que mes ressources et opportunités m’ont inspiré.