MacKenzie Scott révèle un autre cycle de philanthropie : 2,74 milliards de dollars pour 286 organisations

MacKenzie Scott. (Photo de la révolution des spectateurs / Elena Seibert)

MacKenzie Scott a annoncé son troisième cycle de mécénat en un an. Les nouveaux dons, totalisant 2,74 milliards de dollars, iront à 286 organisations axées sur la promotion de l’équité, la réduction de la pauvreté et la promotion de l’éducation et des arts, portant ses dépenses philanthropiques totales à plus de 8 milliards de dollars.

Scott, anciennement marié au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, se classe n°22 sur la liste de Bloomberg des personnes les plus riches du monde. Elle a fait les cadeaux avec Dan Jewett, un professeur de chimie à l’école Lakeside de Seattle qu’elle a récemment épousé.

Scott a promis en 2019 de donner “jusqu’à ce que le coffre-fort soit vide”. Et malgré sa philanthropie, sa valeur nette ne cesse de croître. Lorsqu’elle et Bezos se sont séparés en 2019, son action Amazon était évaluée à environ 36 milliards de dollars, et sa valeur nette actuelle est estimée à 60 milliards de dollars.

Dans un article de blog, elle a déclaré: «Nous avons priorisé les organisations avec des équipes locales, des leaders de couleur et un accent particulier sur l’autonomisation des femmes et des filles. Nous avons également évalué des organisations axées sur le soutien à l’engagement communautaire lui-même.

Les dons précédents de Scott ont alimenté 25% de l’effort de don de COVID-19 aux États-Unis, selon un rapport du Center for Disaster Philanthropy et de Candid. Ses dons représentaient près des trois quarts des 5,8 milliards de dollars donnés par des particuliers fortunés.

Les récipiendaires du cycle actuel comprennent des collèges de 2 et 4 ans, tels que le Renton Technical College, dans l’État de Washington, qui éduquent des communautés chroniquement mal desservies. Parmi les autres récipiendaires du Pacifique Nord-Ouest figurent le Wing Luke Museum de Seattle, le Fonds de récupération des arts et de la culture de l’Oregon et la Fédération des arts de l’Ouest. L’approche de Scott a été de soutenir les organisations existantes plutôt que de créer ses propres organisations à but non lucratif dans le moule de Bill Gates ou de Paul Allen.

“Dans cet effort, nous sommes gouvernés par la conviction humble qu’il vaudrait mieux que des richesses disproportionnées ne soient pas concentrées dans un petit nombre de mains, et que les solutions soient mieux conçues et mises en œuvre par d’autres”, a-t-elle écrit dans son article, ajoutant , « Nous pouvons commencer par reconnaître que les personnes qui travaillent à renforcer le pouvoir au sein des communautés sont les agents du changement. » Dans son message, elle a déclaré que 10% de la main-d’œuvre américaine est employée par des organisations à but non lucratif.