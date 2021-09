Macklemore et sa femme Tricia Davis accueillent le bébé n°3

Macklemore et femme Tricia Davis se sentent bien après avoir accueilli un petit garçon.

Le mardi sept. 14, Tricia a partagé une photo Instagram d’elle-même berçant son fils nouveau-né Hugo, et elle a partagé dans la légende que le garçon était en fait arrivé il y a plus d’un mois.

“Il y a six semaines, à l’ombre de la Buck Moon”, a-t-elle écrit, ajoutant des emojis de visage de lune et de cerf, “ce bel humain est entré dans nos vies. Il est arrivé enraciné et calme, observant surtout les deux derviches tourneurs autour de lui… Bienvenue à la maison Hugo [relieved face emoji] Puissiez-vous écraser le masculin déformé et éveiller le divin.”

Pour sa part, Macklemore, 38 ans, n’a pas encore publié de message sur l’enfant sur ses propres comptes de réseaux sociaux, mais il a commenté le message de sa femme avec un emoji en forme de cœur.

En avril, Tricia a annoncé la grossesse sur son histoire Instagram en partageant une photo de son baby bump, accompagnée du message “Summer baby”.