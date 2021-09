Macky expose ses charmes élaborés Oubliez sa chemise !

in

Le beau chauffeur et fille de remise en forme Macky González a stimulé l’imagination de ses fans après avoir montré son physique impressionnant dans une photo qu’elle a partagée il y a plusieurs mois sur son compte Instagram officiel.

Amancay González Franco, mieux connue sous le nom de Macky, est l’une des personnalités les plus en vue d’Exatlón México, non seulement en raison de ses capacités impressionnantes, mais aussi en raison de ses attributs incontestables.

A 32 ans, le maquette Fitness d’origine mexicaine et dominicaine, est une athlète importante de l’Universidad de las Américas Puebla, et est devenue célèbre après avoir démontré ses capacités physiques et mentales dans la télé-réalité extrême Azteca.

Grâce à ses réseaux sociaux, Macky reste en contact avec ses milliers de followers, avec qui elle partage des vidéos de ses routines d’exercices ardues et des séances photo dans lesquelles elle montre ses courbes monumentales.

En janvier dernier, la participante d’Exatlón a partagé une photo sur laquelle elle apparaît au milieu de la route vêtue uniquement d’un pantalon de sport, laissant son torse complètement exposé.

Prince Holii, voici ta bête », a écrit la belle femme dans la publication.

Macky González est devenu un promoteur du sport et une référence pour la femme forte et autonome, qui a surmonté l’adversité pour atteindre la finale d’une compétition extrême.

L’athlète profite pleinement de sa vie sportive, elle est spécialiste du saut en longueur et est devenue un modèle de fitness, elle exécute constamment ses routines et poursuit sa vie qui se concentre essentiellement sur les sports extrêmes qui activent les zones les plus prononcées de son corps.

Macky González a participé à la première saison d’Exatlón et faisait partie de l’équipe bleue des Contendientes, restant le deuxième finaliste, se souvenant que celui qui a remporté le prix « choncho » était Ernesto Cázares ; qui partageait la même équipe avec la belle communicatrice.

Il convient de noter que l’origine de sa passion pour le sport se trouve dans son père Ariel Gonzáles, qui a été préparateur physique pour l’équipe nationale mexicaine, les Pumas, entre autres clubs du pays.

En fait, lors d’une interview pour Record il y a quelques années, Macky a mentionné que son père n’approuvait pas entièrement sa participation à Exatlón, cependant, à la fin, il ressentait une grande fierté pour sa fille.

Mon père n’était pas d’accord pour que je me lance dans ce projet. Maintenant, ils me racontaient des anecdotes qui me faisaient beaucoup rire, comme dans un jeu de survie mon père disait : ‘laisse tomber, reviens’ ».