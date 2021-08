Macky González a modelé un magnifique maillot de bain et montre ses courbes | Instagram

L’ancienne membre de “Warriors 2020” a montré qu’elle avait l’une des meilleures figures du monde du divertissement et c’est que Macky montre ses routines d’exercice et à quel point elle mange bien tous les jours.

Il ne fait aucun doute que tous les yeux sont rivés sur les concurrents de la réalité Exatlon Mexique, un espace dans lequel un grand nombre de personnes se font concurrence.

C’est pourquoi, plus d’un a été séduit par la présence et le leadership de Macky González, qui en plus d’être un conducteur, a montré qu’il avait toutes les qualités physiques pour remporter ledit concours et ravir également ses millions de fans sur les réseaux sociaux en s’exhibant en maillots de bain minuscules et dragueurs.

Cette jeune fille de 28 ans entretient les réseaux sociaux en montrant sa silhouette sculpturale et sa vitalité, car là, en plus de partager ses entraînements, elle montre aussi qu’elle est passionnée par la plage et porte donc toujours des petits maillots de bain, déchaînant la passion parmi elle. adeptes masculins.

Telle est la photographie qu’il a partagée le 8 août, où il est montré dans un magnifique maillot de bain deux pièces alors qu’il est sur le quai.

A noter que promener son chien au soleil est une autre de ses passions, donc le faire en bikini n’est pas un problème pour elle, puisqu’elle a un corps tonique.

Sans aucun doute, être près de la mer est devenu sa thérapie d’entraînement pour se préparer et performer au quotidien.

“Revenant à ma couleur, Happy Sunday friends #feelsgood #beach #happy #life #girl”, a écrit l’animatrice dans la publication.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’athlète d’athlétisme a été l’un des premiers concurrents confirmés pour Guardianes vs Conquistadores, cet épisode de l’émission de téléréalité animée par Antonio Rosique a été créée le 16 août à Azteca Uno.

Depuis la sortie du programme Exatlón México pour la première fois en 2017, il y a eu de nombreux changements saison après saison, tandis que de nouveaux visages d’athlètes se font connaître, d’autres ferment ce chapitre de leur vie sportive.

Alors que la belle Macky González est l’un des candidats qui ont participé à Famosos contra Contendientes et n’est revenu à la réalité que cette année 2021.