in

Macky González au gymnase montre son torse tonique | Instagram

Le beau fille de remise en forme Macky González a tous les internautes plus que fasciné par sa beauté et malgré un caractère assez fort lors des compétitions, elle a fait preuve d’un grand cœur et bien sûr d’une grande silhouette.

Le modèle et présentatrice Elle est tombée amoureuse de ses milliers d’admirateurs sur le célèbre réseau social Instagram après avoir posté une photo sur laquelle elle montre son corps soigné.

C’est vrai, la candidate d’Exatlón México y Guerreros 2020, Macky González, a provoqué la folie parmi ses fans en se montrant dans une tenue découverte.

Cela peut vous intéresser: Macky González a modelé un magnifique maillot de bain et montre ses courbes

C’est via son compte Instagram que l’animatrice a partagé une photo incroyable dans laquelle lors de sa séance au gymnase, elle affichait son abdomen tonique, laissant tout le monde la bouche ouverte et la température augmentant.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE MACKY GONZÁLEZ.

Une heure par jour représente 4% de votre journée. #noexcuses Bonne fête les amis”, a écrit l’animateur dans la publication.

Il convient de noter que cette photographie a été partagée le 24 juin, cependant, cela vaut la peine de s’en souvenir, car elle est magnifique.

D’un autre côté, nous sommes encore dans la première semaine de la nouvelle saison d’Exatlón México et les désaccords, les rivalités et même la mauvaise humeur entre les concurrents ont déjà commencé à émerger, à tel point qu’on parle maintenant d’inimitié entre Macky González et Marysol Cortés.

Et c’est que selon les réseaux sociaux, le manque de chimie entre les deux concurrents est si évident que, tôt ou tard, il devrait exploser en une rivalité féroce entre eux, malgré le fait que tous deux font partie de l’équipe Conquistadores .

Cela peut vous intéresser : Programme Aujourd’hui, Raúl Araiza retrouve son ex, nerveux ?

Cependant, c’est Macky elle-même qui a clarifié sa relation avec son partenaire, affirmant qu’il n’y a pas de mauvais sentiments entre eux et qu’au contraire, ils s’entendent très bien et se soutiennent.

C’était une surprise de rencontrer Sol, c’est une nana. On se côtoie depuis un petit moment, mais on se connaît depuis toute une vie… Je suis très heureuse de l’avoir rencontrée », a-t-elle répondu à la question du public sur le site officiel de l’émission, sur Instagram.

Cependant, Marysol est toujours dans l’œil du cyclone, puisque Macky n’est pas la première avec qui les internautes disent avoir des problèmes.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Eh bien, auparavant, ils avaient également mis en évidence une possible mauvaise relation entre elle et sa partenaire Ximena Duggan, en raison des prétendues mauvaises attitudes du pratiquant de parkour avec le joueur de football.