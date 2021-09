Macky González en déesse grecque pose sans aucun vêtement | Instagram

Le participant de Exatlon, Macky González, a montré sa silhouette athlétique dans une photo coquette qui a sans aucun doute fait monter la température d’une partie de ses millions de followers sur les réseaux sociaux où elle a été partagée.

Macky González est devenu célèbre pour sa capacité pour le sport, puisqu’elle s’est distinguée en tant que sprinteuse et t-shirt, cependant, elle est également connue pour être l’une des personnalités les plus controversées des émissions de téléréalité, comme lorsque dans Warriors 2020 elle a joué dans un moment inconfortable en ne laissant pas les chauffeurs parlent.

En revanche, à plusieurs reprises, sur ses réseaux sociaux, il a montré qu’il n’était pas concerné par la polémique et montre sa silhouette musclée vêtue de petits vêtements.

Un exemple de ceci est une photographie qu’elle a partagée l’année dernière le soir du Nouvel An où nous pouvons l’apprécier assez coquette alors qu’elle pose devant la caméra, couvrant son corps avec juste un chiffon blanc et mangeant de délicieux raisins verts.

Les désirs et les buts ne sont rien sans la foi et la décision ; Je vais me souvenir d’eux et de toi pour moi. Merci de me soutenir, je t’aime et tu le sais ! Bonne année! pour le casser », a écrit Macky dans ce post.