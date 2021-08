Macky González enlève son haut et laisse ses charmes en l’air ! | Instagram

Le beau chauffeur et fille de remise en forme Macky González a été assez coquette sur ses réseaux sociaux où plus d’un de ses millions de followers sont devenus fous, car elle a une silhouette vraiment phénoménale.

Grâce à son compte Instagram, la influenceur fitness, Macky González, a conquis ses fidèles fans avec une photo dans laquelle très peu de choses ont été laissées à l’imagination.

À travers une photo sur son compte Instagram officiel, la participante d’Exatlón México a ravi les utilisateurs, car dans la ville de Guanajuato, elle a décidé de dire au revoir à son haut et de poser en laissant ses charmes à l’extérieur.

Cela peut vous intéresser : Macky González révèle tous ses secrets Découvrez tout !

Dans l’instantané, la belle femme a révélé sa silhouette galbée dans une tenue de sport, concentrant son regard sur son torse nu.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DE MACKY GONZALEZ.

Tout est parfaitement incontrôlé @guanajuato_mex #nature #life #mexico #visitmexico “, a écrit l’animateur dans la publication.

Comme prévu, les followers de Macky González ont rapidement commencé à réagir dans la zone de commentaires et en même temps ils ont laissé plus de 72 000 likes.

Il convient de noter que tout au long de sa vie, Macky a été liée au sport, puisque son père Aries González a été préparateur physique pour l’équipe nationale mexicaine dans divers processus.

De plus, Macky est une sprinteuse et athlète qui a montré ses qualités lors de l’émission de télé-réalité TV Azteca : Exatlón et aussi dans Guerreros 2020.

Cela peut vous intéresser : Kristal Silva apparaît dans le programme Hoy, ¿deja Venga la Alegría ?

D’autre part, Macky met généralement en ligne plusieurs de ses routines sur ses réseaux sociaux, où elle a réussi à atteindre plus d’un million de followers sur Instagram.

L’athlète n’a que 32 ans et profite pleinement de sa vie sportive, elle est spécialiste du saut en longueur et est devenue un modèle de fitness, elle exécute constamment ses routines et poursuit sa vie qui se concentre essentiellement sur les sports extrêmes qui activent les zones les plus prononcées de votre corps.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Macky González a participé à la première saison d’Exatlón et faisait partie de l’équipe bleue des Contendientes, restant le deuxième finaliste, se rappelant que celui qui a remporté le prix « choncho » était Ernesto Cázares ; qui partageait la même équipe avec la belle communicatrice.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !