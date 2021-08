in

Macky González entre à Exatlón México avec tout Nouvelle polémique ! | Instagram

Tout semble indiquer que le commentaire d’Antonio Rosique à Macky González a suscité une sacrée polémique sur les réseaux sociaux et le présentateur de Exatlon Il a été durement critiqué pour la façon dont il a présenté Macky dans la nouvelle saison de la réalité.

Sans aucun doute la nouvelle saison de réalité Exatlón a commencé en beauté et plus encore avec le retour de l’une des compétitrices les plus appréciées : la belle fitness girl Macky González.

Comme vous vous en souviendrez, le athlète Elle était cependant l’une des candidates qui ont atteint la finale de ladite émission et, malheureusement, elle n’était pas la gagnante, car dans cette édition, le gagnant était Ernesto Cázares.

Cela peut vous intéresser : Macky González, qui est la nouvelle star d’Exatlon ?

Cependant, d’innombrables adeptes de l’émission l’ont nommée « gagnante de la branche féminine » d’Exatlón.

D’autre part, lors de la première de la nouvelle saison de la télé-réalité sportive Azteca, la belle fille a été présentée comme la leader de l’équipe bleue, Conquistadores.

C’est là que l’animateur de l’émission, Antonio Rosique, a qualifié Macky de “finaliste de la première saison”.

Comme prévu, ce commentaire a suscité des critiques sans fin de l’écrivain sportif, qui a été accusé de ne pas reconnaître l’effort de l’athlète dans l’émission de téléréalité.

NON, ROSIQUE, MACKY N’EST PAS SEULEMENT UN FINALISTE, IL EST LE GAGNANT DE LA BRANCHE FÉMININE, MÊME SI ÇA VOUS COTE”, était l’un des commentaires.

En fait, même certaines personnes dans les différents réseaux sociaux ont assuré que Toño Rosique avait du ressentiment contre Macky, qui avait quitté la chaîne de télévision Ajusco pour participer aux émissions de Televisa, telles que “Warriors 2020” et “Les stars dansent aujourd’hui”.

Cela peut vous intéresser : Paul Stanley serait désolé de se marier, avoue-t-il dans Hoy !

Et c’est que pour plusieurs adeptes de la réalité, Macky est sans aucun doute la championne féminine de la première saison d’Exatlón.

Alors que d’autres utilisateurs des réseaux sociaux ont défendu qu’il n’y avait qu’un seul gagnant de la première édition de l’émission de téléréalité.

Hahaha dans le premier Exatlon il n’y avait qu’un seul gagnant. Quel dommage”, est l’un des commentaires à son encontre.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’autre part, la nouvelle saison de ce programme affrontera deux escouades appelées Gardiens et Éclaireurs, composées de onze membres chacune.

L’équipe Conquistadores compte dans ses rangs David Juárez, Enrique Guerrero, Fernando Stalla, Jonathan García, Macky González, Marysol Cortés, Osirys Escobedo, Ramiro Garza, Tanya Núñez, Ximena duggan et Yareli Arguijo.

Alors que les Gardiens sont composés d’Alex Alpuche, Arely Hernández, Alan Mendoza, Briseida Acosta, Daniel Vargas, Dulce Figueroa, Estephanie Solís, Jahir Ocampo, Mario Orozco, Marcela Pérez et Nataly Gutiérrez.

Cela peut vous intéresser : Paty Navidad avec une tumeur : Sœur la déclare handicapée mentale

C’est ainsi que s’est déroulée la première du célèbre concours avec une entrée surprenante des deux équipes, une nouvelle génération de champions qui commencent leur aventure sur les célèbres plages de la République dominicaine.

Comme prévu, dans l’équipe bleue, désormais nommée Pathfinders, se démarque la présence de Macky González, un athlète qui a couru les circuits dans le lointain premier volet et revient désormais au cinquième avec plus de soif de victoire.

La vérité est que l’incorporation de la fille au concours a été une grande surprise pour toute la communauté de fans qui était avec elle lors de ses débuts dans l’émission de 2017, les mêmes partisans qui maintenant, à son retour, la défendent à nouveau.