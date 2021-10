macOS 12.1 bêta réactive SharePlay ; Contrôle universel toujours indisponible

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta de macOS 12.1 après le lancement officiel de macOS Monterey au public plus tôt cette semaine. La société a maintenant confirmé que la version bêta de macOS 12.1 réactive SharePlay pour les utilisateurs de FaceTime. Cependant, la fonction de contrôle universel tant attendue reste indisponible.

SharePlay a été annoncé lors de la WWDC 2021 en juin dans le cadre des nouvelles fonctionnalités iOS 15 et macOS Monterey. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des chansons, des vidéos ou même leurs écrans lors d’un appel FaceTime. Pour une raison inconnue, SharePlay a été supprimé d’iOS 15 et de macOS 12 après quelques versions bêta.

Heureusement, la fonctionnalité est maintenant de retour pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec iOS 15.1, et bientôt les utilisateurs de Mac pourront également utiliser SharePlay. Dans une note aux développeurs, Apple indique que SharePlay est désormais réactivé dans macOS 12.1 bêta, afin qu’ils puissent mettre à jour leurs applications avec la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité.

SharePlay est désormais disponible dans iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, donnant aux gens la possibilité de partager des expériences synchronisées directement dans leurs appels FaceTime. Vous pouvez soumettre vos applications prenant en charge SharePlay dès aujourd’hui. Il est également activé dans macOS 12.1 bêta, vous pouvez donc désormais créer des expériences SharePlay sur les plates-formes Apple à l’aide du droit GroupActivities, sans avoir besoin du profil de développement SharePlay.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du contrôle universel. La fonctionnalité tant attendue qui permet aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal n’est toujours pas disponible dans macOS 12.1 bêta.

Universal Control n’a jamais été inclus dans les versions bêta de macOS Monterey, et maintenant Apple dit que la fonctionnalité sera disponible « plus tard cet automne ». Bien sûr, Apple peut ajouter Universal Control à l’une des prochaines versions de macOS 12.1 bêta, nous devrons donc attendre et voir.

macOS Monterey 12.1 bêta est actuellement disponible pour les développeurs. Les utilisateurs de la version bêta publique devraient probablement y avoir accès bientôt.

