macOS 12.1 corrige des bogues affectant le chargement de MagSafe, YouTube HDR, l’encoche du MacBook Pro, etc.

En plus de publier macOS 12.1 RC pour les développeurs aujourd’hui, ce qui nous donne un aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications à venir bientôt au public, les notes de publication de la mise à jour incluent également une liste de corrections de bugs importants, dont trois affectent le MacBook Pro 2021. .

Avec l’arrivée de macOS 12.1 RC, nous avons appris que le contrôle universel pourrait être retardé au-delà de la date « plus tard cet automne » qu’Apple avait précédemment partagée.

Il inclut également la prise en charge de SharePlay, du plan Apple Music Voice et des mises à jour de Photos, Messages, Siri et Recherche, Apple ID, l’application TV, etc.

Cependant, ce qui est plus significatif pour de nombreux utilisateurs de Mac, ce sont peut-être les grosses corrections de bogues que macOS 12.1 apportera. Apple a confirmé dans les notes de version 12.1 RC qu’il existe six correctifs majeurs :

Le bureau et l’économiseur d’écran peuvent apparaître vides après la sélection de photos dans la bibliothèque de photos. Le trackpad peut ne plus répondre aux pressions ou aux clics. Les écrans externes peuvent ne pas charger certains ordinateurs MacBook Pro et MacBook Air lorsqu’ils sont connectés via Thunderbolt ou USB-C. provoquer la panique des ordinateurs MacBook Pro 2021 Les extras de la barre de menus peuvent être masqués par le boîtier de la caméra sur les ordinateurs MacBook Pro 2021 MagSafe peut arrêter de charger sur les ordinateurs MacBook Pro 2021 16 pouces lorsque le couvercle est fermé et que le système est arrêté

Avez-vous eu des problèmes avec un ou plusieurs bugs corrigés dans la 12.1 RC ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :