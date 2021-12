macOS 12.2 obtient une meilleure application Apple Music, et vous pouvez la tester maintenant

Avec l’introduction de macOS Catalina en 2019, Apple a finalement mis fin au règne d’iTunes en divisant ses fonctionnalités en applications dédiées aux podcasts, à la télévision et à la musique. Il n’y avait qu’un seul problème : la nouvelle application Musique n’est pas vraiment différente d’iTunes, et même les nouveaux éléments de streaming sont rendus comme des pages Web plutôt que nativement.

macOS 12.2 beta est désormais disponible, avec un défilement plus fluide dans Safari sur le dernier MacBook Pro avec ProMotion, et une expérience Apple Music et TV native soutenue par des vues AppKit au lieu de vues Web. https://t.co/jjM9THIxFc – hydre merveilleuse (@wondroushydra) 16 décembre 2021

Comme le souligne ., les développeurs testant une version bêta de la prochaine mise à jour macOS Monterey, 12.2, ont repéré une version mise à jour de l’application Musique qui résout certains de ces problèmes. Bien que les parties iTunes de l’application restent les mêmes, le mot est que l’application Musique et télévision utilise désormais des vues AppKit natives au lieu de vues Web, ce qui devrait rendre tout plus rapide et plus facile à utiliser lorsque vous interagissez avec le services de diffusion en continu. La recherche de musique ou le défilement du contenu est l’endroit où vous remarquerez peut-être la plus grande différence.

Mieux encore, vous pouvez l’essayer vous-même si vous êtes prêt à installer un logiciel bêta sur votre ordinateur portable ou de bureau, car la version bêta publique de 12.2 est devenue disponible aujourd’hui. Si vous possédez l’un des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et installez la version bêta, vous remarquerez peut-être également une amélioration du défilement ProMotion pris en charge dans Safari.

Le programme bêta est ouvert à tous sur le site Web d’Apple, et si vous n’êtes pas sûr de plonger, nous avons des instructions sur la façon de procéder. Si vous avez besoin de sauvegarder votre logiciel ou si vous souhaitez créer une partition séparée pour l’installer sans déranger votre installation actuelle, nous avons ce qu’il vous faut.