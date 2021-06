macOS 12 apporte une nouvelle API ‘Object Capture’ pour créer des modèles 3D à l’aide de l’iPhone

Alors que macOS Monterey (également connu sous le nom de macOS 12) apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, la mise à jour s’accompagne également d’améliorations significatives pour les développeurs avec de toutes nouvelles API qui offrent de nouvelles possibilités aux applications tierces. L’une des nouvelles API est “Object Capture”, qui permettra aux utilisateurs de créer facilement des modèles 3D de n’importe quel objet à l’aide de l’appareil photo de l’iPhone.

Apple pousse l’adoption des technologies AR depuis un certain temps maintenant, mais la création d’un modèle 3D n’est peut-être pas la chose la plus facile au monde pour certaines personnes. Habituellement, vous auriez besoin de caméras avancées pour prendre des captures 3D, puis les rendre toutes dans un logiciel dédié. Mais cela change avec macOS Monterey et iOS 15.

Avec l’API Object Capture, Apple affirme que tout ce processus de capture et de rendu de modèles 3D ne prendra que quelques minutes maintenant. Bien qu’il n’y ait toujours pas d’application disponible dans l’App Store avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple fournit quelques exemples de compilation d’une application à l’aide de cette nouvelle API, et bien sûr, j’ai dû la tester moi-même.

Conditions

Tout d’abord, vous avez besoin d’un iPhone ou d’un iPad avec une caméra arrière à double objectif (et de préférence un scanner LiDAR, bien que non requis) pour capturer les données de profondeur. J’ai utilisé mon iPhone 12 Pro Max sous iOS 15 bêta pour cette démonstration. Avec l’exemple d’application fourni par Apple, j’ai dû capturer plusieurs images de l’objet sous différents angles, afin que l’API puisse ensuite rendre l’objet 3D à 360 degrés.

Vous avez besoin d’environ 30 photos pour créer un modèle 3D, mais Apple recommande d’en utiliser beaucoup plus pour obtenir un résultat de haute qualité. Dans un scénario réel, vous devriez également disposer de conditions d’éclairage optimales, d’un trépied et d’un mécanisme pour faire pivoter automatiquement l’objet sans changer sa position. Je n’en ai aucun, donc bien sûr la qualité sera affectée.

Après avoir capturé les photos, je les ai envoyées sur mon Mac exécutant macOS Monterey pour ensuite rendre le modèle 3D. Une fois qu’iOS 15 et macOS 12 seront disponibles au public, il y aura des applications pour faciliter ce processus, mais pour l’instant, j’ai dû utiliser un autre exemple de code fourni par Apple pour cette étape.

L’API Object Capture permet aux développeurs et aux utilisateurs de restituer les objets en basse ou haute qualité, et ils peuvent choisir de traiter les images de manière séquentielle ou d’utiliser l’IA pour identifier l’ordre de chacun (ce qui prendra plus de temps). Fait intéressant, Apple dit que cette API de traitement 3D nécessite un Mac Intel avec 16 Go de RAM et un GPU AMD d’au moins 4 Go de VRAM, ou tout simplement n’importe quel Mac avec la puce M1.

Le résultat

Après 3 minutes et 43 secondes, mon MacBook Air M1 d’entrée de gamme a rendu 40 images dans un objet 3D au format USDZ – qui est largement utilisé pour le contenu AR sur les appareils Apple. Au total, le processus de capture des images avec l’iPhone et de leur rendu sur le Mac n’a pas pris plus de 10 minutes.

Le résultat m’a surpris. Comme je l’ai dit, j’étais loin d’avoir les conditions idéales pour prendre les photos, pourtant l’API Object Capture a créé un modèle 3D qui semble très réaliste. Vous pouvez voir une comparaison avec l’objet réel dans la vidéo ci-dessous :

Non seulement la nouvelle API d’Apple m’étonne, mais aussi le fait que l’iPhone et les Mac Silicon d’Apple disposent d’un matériel suffisamment puissant pour permettre la création d’un tel contenu.

Apple travaille définitivement à créer un nouveau monde de réalité augmentée, et la société dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour le faire. Je suis sûr que la nouvelle API de capture d’objets facilitera non seulement la création de modèles 3D, mais favorisera également l’adoption de la RA de plusieurs manières.

Pour plus de détails sur la nouvelle API de capture d’objets, consultez la session WWDC 2021 « Créer des modèles 3D avec la capture d’objets ».

