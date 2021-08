macOS 12 Monterey Beta 5 révèle des icônes iWork mises à jour

Apple travaille sur des icônes mises à jour pour les versions macOS de ses applications iWork, selon les images découvertes par MacRumors. Les nouvelles icônes sont incluses dans le cadre de macOS 12 Monterey beta 5 qui gère l’affichage des liens de collaboration dans des applications telles que iMessage.

Les images des nouvelles icônes macOS iWork pour Pages, Numbers et Keynote sont de résolution relativement faible compte tenu de la petite taille à laquelle elles sont affichées à des fins de partage, mais il est clair qu’elles sont un mélange du design plat et des couleurs d’arrière-plan unies de l’iWork icônes introduites pour la première fois avec iOS 7 et les dernières versions de macOS introduites pour Big Sur en novembre 2020 qui comportent des éléments plus photoréalistes.

Icônes iOS iWork actuelles

L’icône macOS 12 Monterey Pages conserve son thème orange, l’angle de 45 degrés du stylo et la ligne écrite de l’icône Pages de style iOS tout en remplaçant le glyphe du stylo plat par un stylo blanc plus réaliste, par rapport au macOS actuel Icône Pages représentant un stylo orange photoréaliste sur un bloc de papier blanc.

L’icône Numbers à venir pour Monterey passe de l’arrière-plan actuel du papier millimétré à l’arrière-plan vert uni de l’icône iOS Numbers. Il présente une version blanche du graphique à barres actuellement visible sur l’icône macOS avec des ombres pour les barres et omet la ligne sous les barres visible sur iOS.

Icônes actuelles de macOS iWork

L’icône Keynote actualisée présente le même arrière-plan bleu que l’icône Keynote iOS plutôt que la vue de la grille de diapositives blanche de l’icône macOS. Le podium et le camembert sont similaires à la version affichée sur l’icône MacOS Keynote actuelle, mais la couleur du podium est passée du bleu au blanc.

Les nouvelles icônes devraient être incluses avec les applications iWork lorsqu’elles seront mises à jour pour macOS 12 Monterey plus tard cette année. Il n’est pas clair pour le moment si ces icônes viendront également dans la suite iWork pour iOS aux côtés d’iOS 15.