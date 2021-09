macOS 12 révèle les résolutions d’affichage du nouveau MacBook Pro

Apple a publié cette semaine la septième version bêta de macOS Monterey, qui a été annoncée à la WWDC 2021 et devrait être disponible plus tard cette année avec les rumeurs de Mac M1X. Fait intéressant, le code système interne a révélé la prise en charge de deux nouvelles résolutions d’affichage Retina, qui pourraient potentiellement provenir des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Comme vu par MacRumors et également confirmé par ., la dernière version bêta de macOS Monterey ajoute des mentions de deux nouvelles résolutions d’affichage dans ses fichiers internes. Plus précisément, ces fichiers contiennent une liste de résolutions prises en charge, qui sont affichées dans le menu Graphiques/Affichages de l’application Informations système.

Les deux nouvelles résolutions sont 3024 × 1964 pixels et 3456 x 2234 pixels. À l’heure actuelle, il n’y a pas de Mac avec un écran Retina intégré basé sur ces résolutions.

À titre de comparaison, le MacBook Pro 13 pouces a un écran de résolution 2560 x 1600, tandis que le modèle 16 pouces actuel a un écran 3072 x 1920 – ce qui nous amène à supposer que les nouvelles résolutions pourraient être destinées aux nouveaux modèles de MacBook tels qu’ils sont. légèrement supérieur à leurs prédécesseurs, mais pas assez proche de la 4K pour être utilisé par un iMac ou un moniteur externe.

Bien qu’avoir une résolution plus élevée dans le nouveau MacBook Pro 14 pouces serait une mise à niveau attendue en raison de l’écran plus grand, le modèle 16 pouces devrait également obtenir un meilleur affichage dans sa nouvelle version. Les nouvelles résolutions devraient permettre à l’écran de fonctionner à sa résolution native 2x Retina, alors que les écrans MacBook actuels sont basés sur une résolution mise à l’échelle pour réduire légèrement la taille des éléments d’interface.

Sur la base de ces chiffres, la densité de pixels par pouce passera de 227 ppi à 257 ppi. Vous pouvez vérifier une comparaison ci-dessous en utilisant les MacBook Pro 13 pouces et 14 pouces pour référence :

Une chose à garder à l’esprit est que le même fichier où ces résolutions ont été trouvées inclut également d’autres résolutions prises en charge par le système d’exploitation, pas seulement celles des écrans Apple. Cependant, seules celles officiellement utilisées par Apple sont étiquetées « Retina », ce qui est le cas pour les deux nouvelles résolutions trouvées dans la dernière version bêta de macOS Monterey.

Cela pourrait être une erreur ou Apple nous a définitivement laissé un indice “officiel” sur les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Selon les rumeurs, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient être introduits plus tard cette année avec un nouveau design, une puce M1X avec des graphismes plus rapides et l’ajout de plus de ports.

